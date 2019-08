Von Peter Schelberg

Herford (WB). Die Tourist-Information zieht um: Ab 31. August wird sie ihr neues Domizil in der sanierten Markthalle übernehmen. Bis es soweit ist, gibt es Souvenirs zum Schnäppchenpreis – am jetzigen Standort im Rathaus.

»Bis zu 70 Prozent Rabatt auf ausgewählte Souvenirs, Bücher sowie Rad- und Wanderkarten«, verspricht Pia Loose, Leiterin der Tourist-Info, als Umzugsangebot. Und so kostet beispielsweise das Lätzchen für kleine »Herforder Schlecker-Mäulchen« im »Sale« statt 4,50 Euro nur noch 1,35 Euro, das grüne Herford-Cappy 1,95 Euro. Regenschirme, Polos oder Herford-Tassen gehen mit 50 Prozent Nachlass über den Tresen.

Herford-Postkarten inklusive Versand kostenlos

Ebenso erhältlich sind Postkarten mit Herford-Motiven, die direkt in der Tourist-Information mit netten Grüßen an Freunde und Verwandte verschickt werden können. Sowohl die Postkarten als auch der Versand sind dabei kostenlos. Etwa 70 verschiedene Andenken-Artikel hält das Team vor – darunter Kugelschreiber mit Herford-Aufdruck, Schlüssel-Anhänger, Coffee-to-go-Becher, Lektüre über die Stadtgeschichte oder ein Buch mit Rezepten aus dem Wittekindsland.

Ziel für Tagestouristen

»Nach Herford kommen vor allem Tagestouristen, von denen viele das Marta oder das H2O besuchen«, berichtet Pia Loose. Auch die Outlets von Ahlers, Brax und Bugatti seien für viele Auswärtige beliebte Ziele, die sie häufig mit einem Besuch der Innenstadt und der Tourist-Info verbinden. »Wir beraten sie dann darüber, was man noch so alles in der Stadt machen kann«, sagt die Leiterin.

»Aber auch viele Herforder schauen gern hier vorbei und informieren sich. Wir sind eine zentrale Anlaufstelle – für Touristen ebenso wie für unsere Bürger«, freut sich Pia Loose über das Interesse. Eine Vielzahl von Flyern bietet den Besuchern einen Überblick über Veranstaltungen in Herford, über Freizeitaktivitäten wie Wandern oder Radfahren, aber auch über Angebote in den Bereichen Wellness,. Mobilität, Stadtgeschichte, Kunst und Kultur.

Neue Öffnungszeiten und erweitertes Angebot

Seit Anfang des Jahres befindet sich die Tourist-Information, die zuvor in der Stadtbibliothek am Linnenbauerplatz 6 untergebracht war, übergangsweise im Rathaus (Zimmer 25, neben der Bürgerberatung). Am Samstag, 31. August, wird sie dann ihren endgültigen Standort in der Markthalle beziehen und dort mit neuen Öffnungszeiten und einem erweiterten Angebot präsent sein.

Bis 24. August ist das Team noch im Rathaus mittwochs, freitags und samstags von 9 bis 13 Uhr und donnerstags von 10 bis 18 Uhr für die Kunden da. In der Übergangszeit von Mittwoch, 28. August, bis einschließlich Freitag, 30. August, bleibt die Tourist-Information wegen des Umzugs geschlossen. Sie ist aber weiterhin per E-Mail unter tourist-info@herford.de erreichbar.

Neue Herford-Souvenirs als Überraschung

n der Markthalle wollen Pia Loose und ihr Team die Besucher dann mit neuen Herford-Souvenirs überraschen. Die Chefin verrät nur soviel: »Es wird etwas für den Genuss dabei sein und etwas mit dem Stadtwappen.«

Aktuelle Informationen zum Umzug und dem Angebot der Tourist-Information gibt es auch im Internet: