Von Peter Schelberg

Der Ehrenamtsbeauftragte der Stadt und Leiter des Bürgerzentrums Haus unter den Linden erinnert daran, dass die Vereinten Nationen den 5. Dezember zum Tag des Ehrenamtes erklärt haben. Seit 1986 dient er als Gedenk- und Aktionstag zur Anerkennung und Förderung ehrenamtlichen Engagements. Die Stadt Herford nimmt seit 2006 diesen Tag zum Anlass, verdiente Ehrenamtliche bei einem Festakt im Rathaus auszuzeichnen.

Die Suche nach den Vorbildern übernimmt Hartmut Giebel gemeinsam mit dem Team Emma (»Ehrenamt macht Menschen aktiv«) im Auftrag von Bürgermeister Tim Kähler. Engagement im Feld des Sports bleibt bei dieser Aktion übrigens unberücksichtigt, da mit der jährlichen Sportlerehrung eine separate Würdigung erfolgt.

Vorschläge einreichen

»Wir bitten Organisationen, Verbände, Gruppen und Einzelpersonen, vorbildliche Ehrenamtliche zu benennen und diese in einem Profil zu beschreiben«, erläutert Jürgen Nordieke vom Emma-Team. Vorschlagsberechtigt ist jeder, der von einem entsprechenden Engagement zu berichten weiß. Vereine und Verbände werden noch angeschrieben. Als Engagierte können sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen vorgeschlagen werden. Vorschlagsbögen können im HudL oder bei der Gruppe Emma abgeholt werden.

»Unser Ziel ist, möglichst viele Menschen in Herford zu erreichen«, erläutert Hartmut Giebel. Das Vorbereitungsteam hoffe insbesondere auf Vorschläge, die Engagierte berücksichtigen, die nicht in einem festen Netzwerk eingespannt sind und vielleicht unbeachtet von der Öffentlichkeit Gutes tun: »Das könnte zum Beispiel eine Nachbarin sein, die sich seit Jahren um eine kranke Person kümmert.«

Jury entscheidet

Vorschläge sollten bis 27. September entweder per E-Mail an emma.herford@teleos-web.de oder per Post an den Ehrenamtsbeauftragten der Stadt, Hartmut Giebel, 32046 Herford, geschickt werden.

Anfang November tagt eine Jury, die sich aus Bürgermeister Tim Kähler, Beigeordneter Birgit Froese-Kindermann sowie Vertretern der Fraktionen und des Emma-Teams zusammensetzt: »Aus dem Pool der Vorschläge werden dann sechs Vorbilder für das Jahr 2020 ausgewählt.« Die Ausgewählten werden beim Festakt am 5. Dezember im Rathaus mit einer Urkunde ausgezeichnet und der Öffentlichkeit vorgestellt.