Von Peter Schelberg

Herford (WB). Herfords höchstgelegener Rasensportplatz wirkt verwaist: Das Kassenhäuschen an der Senderstraße ist abgebaut, am betagten Sportlerheim der SG Falkendiek hängt noch der Spielplan von 2016. Die Zukunft des Platzes ist ungewiss. Doch Fridhelm Quest und einige Mitstreiter setzen sich dafür ein, dass er auf Dauer erhalten bleibt.

Fußball-Spielbetrieb ist 2018 eingestellt worden

Der Fußball-Spielbetrieb wurde offiziell 2018 eingestellt. Löcher im Rasen zeigen, dass seither vorwiegend Mäuseteams aktiv sind. Quest verfolgt das Ganze mit Sorge: Der 62-Jährige – er leitet die Ehrenabteilung der Feuerwehr und ist Mitglied der SG – ist überzeugt, dass der Platz sinnvoll genutzt werden kann: »Der ist in gut erhaltenem Zustand – mit Einzäunung, Flutlichtanlage, Strom- und Wasseranschluss.«

Übungsfläche für Jugendfeuerwehr?

Das Areal, so meint Quest, könnte beispielsweise als Trainings- oder Zeltlagergelände für die 429 Mitglieder der Jugendfeuerwehren dienen sowie für Übungszwecke der Feuerwehr. Deren Löschgruppe Schwarzenmoor ist im neuen Gerätehaus gegenüber stationiert. Dort bestehe aber keine Möglichkeit, B- oder C-Schläuche auszurollen – im Gegensatz zum Sportplatz. Der sei bei Bedarf mit Lkw befahrbar und sollte zudem mit Blick auf Großschadensereignisse und Katastrophenschutz von der Stadt als Sammelplatz oder für andere Zwecke weiter vorgehalten werden, fordert Landwirt Quest: »Hier können sogar Hubschrauber landen.«

Zukunft als Bolzplatz

Auch das Thema Fußball ist für den früheren SG-Vorsitzenden noch nicht abgehakt: »Die Fläche sollte zumindest als Bolzplatz weiterhin zur Verfügung stehen und auch als Treffpunkt für Feste oder andere Veranstaltungen: »Es gibt ja sonst für die Falkendieker und Schwarzenmoorer Bürger keinen anderen Platz, wo sie sich aufhalten können.« Als Ersatz für das Sportlerheim, das abgerissen werden soll, sollte die Stadt einen mobilen Absetzcontainer mit Aufenthaltsraum und Toilette beschaffen, empfiehlt Quest: »Der kann bei Großeinsätzen von der Feuerwehr genutzt werden.«

Ab und zu ein Zeltlager

Die Stadt werde den Sportplatz bis 2020 im jetzigen Zustand belassen und pflegen, sagt Beigeordneter Peter Böhm. Die Grünfläche werde »soweit in Schuss gehalten, dass man dort bolzen und spielen kann«. Auch die Feuerwehr nutze das Gelände gelegentlich: »Wenn die allerdings nur ein- oder zweimal im Jahr dort ein Zeltlager machen, dafür wäre es auf Dauer doch zu teuer«, meint Böhm.

»Wir beobachten jetzt, wie groß der Bedarf an dem Sportplatz ist. Und wir werden uns in Ruhe Gedanken darüber machen, ob wir die Fläche aufgeben oder künftig anders nutzen werden.« An Szenarien mangelt es nicht: »Man könnte beispielsweise sagen, wir überlassen die Fläche der Landwirtschaft oder legen dort eine Obstwiese an – oder wir richten dort auf Dauer einen Bolzplatz ein«, sagt Böhm. Auch der benachbarte Reitverein von Derfflinger habe Interesse bekundet, ebenso ein Hundesportverein, der den Platz als Übungsgelände nutzen wollte. Die Nutzung nur einer Teilfläche werde ebenfalls eine denkbare Alternative.

»Wo ist der Bedarf?«

Klar sei: »Interesse haben viele, aber für die Unterhaltung des Platzes zahlen will keiner. Deshalb müssen wir herausfinden, wo der Bedarf ist.« Eine Entscheidung über die Zukunft des Platzes werde voraussichtlich der neue Rat nach der Kommunalwahl 2020 treffen.

»Grundsätzlich haben wir schon Interesse daran, den Platz zu nutzen«, sagt Feuerwehr-Chef Michael Stiegelmeier. Allerdings könne die Feuerwehr nicht die Unterhaltung, Grünpflege sowie die Aufsichts- und Verkehrssicherungspflicht übernehmen: »Nutzen ja, aber nicht in eigene Zuständigkeit übernehmen – das wäre sonst eine Nummer zu groß für unsere Feuerwehr.«