Von Bernd Bexte

Herford (WB). Seit fast 20 Jahren ist er als Schiedsrichter aktiv. So etwas hat der 34-Jährige, der als Notfallsanitäter bei der Stadt Herford angestellt ist, aber noch nicht erlebt. Am 28. April wurde er beim Kreisliga-A-Spiel zwischen TSV Schötmar und TBV Lemgo II von zwei Spielern angegriffen. In der 40. Minute brach er das Spiel ab und flüchtete in die Kabine.