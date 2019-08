Von Bernd Bexte

Die schlechte Nachricht: »Die mit dem Pilz befallenen Bäume sind hin«, sagt Dr. Mathias Niesar, Leiter der Schwerpunktaufgabe Waldschutzmanagement beim Landesbetrieb Wald und Holz NRW. Sie müssen gefällt werden. Denn hier bestehe auch akute Bruchgefahr. Die gute Nachricht: »Wo die Wasserversorgung besser ist – und das kann schon drei Meter weiter sein – können Bäume dem Pilz widerstehen.« Ohne die konkrete Situation in Falkendiek zu kennen, urteilt er: »Letztlich besteht noch Hoffnung, dass viele Bäume erhalten bleiben können.«

Gefahr für Mensch und Tier

Wie am Freitag exklusiv berichtet, hatten Forstleute in dem Ahornwald an zahlreichen Bäumen die von einem Pilz verursachte Rußrindenkrankheit entdeckt. Die anhaltende Trockenheit hat die Ausbreitung des Pilzes begünstigt. Er ist auch für Menschen – ebenso für Tiere – gefährlich: die Sporen können Entzündungen der Lungenbläschen verursachen, mit Reizhusten, Fieber, Atemnot und Schüttelfrost als Folge.

Die Symptome treten in der Regel sechs bis acht Stunden nach dem Einatmen der Sporen auf und können mehrere Stunden, teilweise sogar mehrere Tage oder Wochen andauern.

Die Stadt hatte am Donnerstag Warnschilder an den Zugängen zum Wald angebracht: an der Falkendieker Straße, Im Tiefental, Am Brinke und an der Hombergstraße. Darauf wird vor dem Betreten des Forstes gewarnt. »Das ist eine reine Vorsorgemaßnahme«, betont Baudezernent Dr. Peter Böhm. »Wir wissen zurzeit noch nicht genug über das Ausmaß der erkrankten Bäume, deshalb gehen wir auf Nummer sicher.«

Nicht jede Ahornart betroffen

Auf den Warntafeln steht allerdings nicht der Grund für die Vorsichtsmaßnahme. Das wolle man auch nicht ändern, ist aus dem Rathaus zu hören. In den nächsten Tagen werde die Stadt zusammen mit dem Forstamt die Schäden genauer erfassen, begutachten und die weiteren Schritte planen.

Die Rußrindenkrankheit ist vor allem eine Gefahr für den Bergahorn. »Andere Arten, wie Spitz- oder Feldahorn sind unempfindlicher«, erläutert Niesar. Um aber auch den Bergahorn besser schützen zu können, versucht sich der Forstexperte derzeit an der Entwicklung verschiedenen Verfahren, zu denen er sich aber noch nicht näher äußern möchte. »Derzeit ist es am besten, die Bäumen zu fällen und zu vergraben.« Eine Verbrennung sei nur in speziellen Müllverbrennungsanlagen möglich. »Aber schon beim Transport können sich Sporen verbreiten.«

Keine Meldepflicht

Letztlich könne nur eine ausreichende Wasserversorgung die Bäume vor dem Pilz Cryptostroma corticale schützen. Es braucht also Regen, viel Regen. »Denn wir können ja nicht die Feuerwehr mit einem Tankwagen als Gärtner in den Wald schicken.« Eine Meldepflicht besteht bei der Rußrindenkrankheit übrigens nicht.