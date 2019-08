Von Lars Krückemeyer

Vier Schützen hatten sich gegen Ende des Königsschießens am Freitagabend einen spannenden Kampf um den Titel geliefert. Mit dem 33. Schuss holte Jörn Vogel schließlich die Krone vom Kopf des Holzadlers – und freute sich darüber ganz besonders: »Wir haben ja noch den Westfälischen Schützentag . Und da wollte ich gerne unser König sein.«

Winzerorden für Wolfgang Frischmuth

Neuer Träger des Winzerordens und damit Nachfolger von Achim Möllering ist Wolfgang Frischmuth. Der 84-Jährige trat 1964 in die SG ein und hat sich sehr um die Schützengesellschaft verdient gemacht. Oberst Uwe Thies übergab den Orden für die höchste Auszeichnung des Vereins an Sonja Schachtsiek und Claudia Frischmuth als Vertreter ihres Vaters (im Urlaub).

Schützenfest der SG Herford Fotostrecke

Schützenfest der SG Herford Foto: Lars Krückemeyer und Siegfried Huss

Das Wetter meinte es am Wochenende wahrlich nicht gut mit den Herforder Schützen . Am späteren Samstagabend schüttete es beim Musikprogramm auf dem Alten Markt (siehe Bericht unten) und am Sonntag verhinderte der Regen das Antreten und den Marsch zum Schützenhof – kurzfristig wurden Busse genutzt. Immerhin blieb’s beim abschließenden Zapfenstreich unter dem Kommando von Bernd Wigge auf dem Münsterkirchplatz trocken.