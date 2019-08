Herford (WB). Er war mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs und hatte Alkohol und Drogen im Blut – ein 37-jähriger Autofahrer hat in der Nacht zu Sonntag einen schweren Unfall auf der Laarer Straße in Herford verursacht.

Wie die Polizei mitteilt, verunglückte der Autofahrer mit seinem Ford Focus gegen Mitternacht. In einer leichten Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw sei regelrecht in die Höhe katapultiert worden und dann auf einer Schutzplanke unter einer Eisenbahnbrücke gelandet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Schutzplanke und das Fahrzeug wurden erheblich beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 25.000 Euro. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Unfallfahrer ist aggressiv und uneinsichtig

Die Polizeibeamten stellten im Rahmen der Unfallaufnahme fest, dass der 37-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher.

Im Innenraum des Ford konnte eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der Fahrzeugführer verhielt sich im Verlaufe des polizeilichen Einsatzes aggressiv und uneinsichtig. Er musste schließlich in Gewahrsam genommen werden.