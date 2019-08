Herford (WB). In den vergangenen Wochen hat die Polizei in Herford vermehrt Diebstähle aus Autos festgestellt, bei denen es die Täter auf Geldbörsen abgesehen hatten. Allein am Wochenende kam es zu sechs Fällen im Kreisgebiet. Exemplarisch meldet die Polizei unter anderem einen Fall, der sich am Sonntag zwischen 19.40 Uhr und 20.40 Uhr in Herford an einem Feldweg im Bereich der Bielefelder Straße ereignete: Ein 47-Jähriger aus Hiddenhausen hatte seinen weißen Opel Omega geparkt, um mit seinen Hunden spazieren zu gehen.

Scheibe heruntergedrückt

Währenddessen parkte ein dunkler Kombi neben seinem Wagen. Der Fahrer, bekleidet mit einer roten Jacke und Jeans, stieg aus und verhielt sich auffällig nah am Fahrzeug. Als der 47-Jährige zu seinem Opel zurückkehrte, stellte er fest, dass eine Scheibe heruntergedrückt und sein Portemonnaie aus der Mittelkonsole entwendet worden war. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 100 Euro.

Vorfall am Klinksiekweg in Kirchlengern

In einem anderen Fall entwendeten Unbekannte das Portemonnaie aus einem unverschlossenen Kastenwagen in Kirchlengern. Der 50-jährige Fahrer hatte diesen am Donnerstagabend auf dem Hof eines Gasthauses am Klinksiekweg abgestellt. Der oder die Täter entwendeten eine Geldbörse, die im Bereich der Frontscheibe des Wagens lag. Noch in der Nacht wurde ein höherer Betrag von seinem Konto abgebucht. Das Portemonnaie wurde am Freitagmorgen gefunden und abgegeben. Der entstandene Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben mindestens 1000 Euro.

Geld und persönliche Dokumente weg

Ein weiterer Fall ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen in Bünde an der Paul-Schneider-Straße. Der 33-jährige Besitzer eines Renault Clio entdeckte um 7 Uhr, dass eine Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Unbekannte hatten sein Portemonnaie samt Bargeld und persönlichen Dokumenten entwendet. In diesem Fall beläuft sich der Schaden auf etwa 200 Euro.

Polizei spricht Warnung aus

Die Polizei rät: »Lassen Sie weder Taschen noch Geldbörsen im Wagen liegen. Täter nutzen diese Gelegenheiten und entwenden Ihre Wertsachen. Neben dem Verlust von Bargeld entsteht vor allem Arbeit für Sie: Ausweisdokumente, Kontokarten und vieles mehr muss neu beantragt werden. Nehmen Sie Ihre Wertsachen daher mit aus dem Auto – auch wenn Sie nur kurz aussteigen.«