Von Daniel Salmon

Was für andere wie eine kurios zusammengewürfelte Ansammlung völlig unterschiedlicher Gegenstände wirkt, gehört für Ralf Pohl zum Joballtag. Der Bünder ist für die Asservatenkammer der Kreispolizei zuständig. Seine offizielle Stellenbezeichnung klingt wenig aufregend: Verwahrstückverwalter. »Aber die Tätigkeit macht mir riesigen Spaß«, sagt Pohl.

Der gelernte Verlagskaufmann ist noch nicht lange bei der Polizei. Erst vor knapp einem Monat hat er seinen Dienst an der Hansastraße angetreten: »Ich wurde hier wirklich sehr freundlich und herzlich aufgenommen. So was habe ich bislang noch bei keinem anderen Arbeitgeber erlebt.«

Neue Herausforderung

Bis vor einigen Monaten war Pohl bei einem Unternehmen der Verpackungsbranche beschäftigt. »Ich habe aber eine neue Herausforderung gesucht.« Er bewarb er sich auf den Job bei der Kreispolizei, im Juni ging’s zum Vorstellungsgespräch. Wenig später kam die Zusage. »Er hat sich gegen 41 Mitbewerber durchgesetzt«, sagt Silvia Brandt.

Die Hauptkommissarin ist Leiterin des Direktionsbüros der Kreispolizei, der die Asservatenkammer – Verwahrstelle genannt – angegliedert ist. Tagtäglich hat Ralf Pohl seit kurzem mit Schuss- und Stichwaffen, mit Drogen oder Diebesgut zu tun. Verpackt in braunen Papiertüten und versehen mit roten Asservat-Karten lagern sie in speziell gesicherten Stahlschränken im Gebäude der Kreispolizei, zu denen nur ein kleiner Personenkreis Zugang hat.

»Sicherheit wird groß geschrieben«

Besonders wichtige Asservate sind in einem etwa zwölf Quadratmeter großen Kellerraum verstaut, beispielsweise sichergestelltes Bargeld. Chipkarten reglementieren den Zugang: »Damit eine sichere amtliche Verwahrung der Gegenstände jederzeit gewährleistet ist. Sicherheit wird bei uns groß geschrieben«, sagt Silvia Brandt.

Größere Gegenstände sind in den Garagen im Innenhof der Wache untergebracht: Ausgeschlachtete Motorroller stehen dort, beschlagnahmtes Zubehör zum Anbau von Hanf – oder der Haartrockner, der vor einiger Zeit bei der Durchsuchung eines Lagerraums in Rödinghausen sichergestellt wurde.

Jeder Eingang wird im Asservatenbuch dokumentiert

Ralf Pohl dokumentiert jeden Eingang akribisch im Asservatenbuch. Woher kommt der Gegenstand, und wem gehört er? Alles wird in der dicken Kladde unter fortlaufenden Nummern vermerkt – auch wo die Gegenstände gelagert sind, wird schnell ersichtlich. »Für jeden Ablauf auf der Verwahrstelle gibt es Dienstanweisungen, die penibel eingehalten werden. Alles muss lückenlos nachvollzogen werden können«, sagt Silvia Brandt. Die Hauptkommissarin fährt fort: »Der Job auf der Verwahrstelle setzt somit ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit und Verantwortung voraus.«

Bis jetzt läuft die Registrierung ausschließlich analog – also auf Papier, so wie es ein vorgegebener Erlass vorsieht. Brandt: »Es wird aber geprüft, inwiefern man die Vorgänge künftig auch digitalisieren kann.« Nicht nur an der Herforder Hansastraße gibt es übrigens eine Verwahrstelle. Auch alle anderen Polizeiwachen verfügen über entsprechend gesicherte Räume. Dort werden Asservate lediglich kurz gelagert, gehen dann ebenfalls zur Hauptwache.

Bei seiner Tätigkeit prüft Ralf Pohl auch immer wieder, ob noch alle Asservate benötigt werden. Viele Gegenstände stehen in einem Zusammenhang mit Straftaten, werden für Gerichtsprozesse benötigt. Sind diese abgeschlossen, benachrichtigt die Staatsanwaltschaft Bielefeld den Sachbearbeiter. »Gibt die ihr Okay, können Waffen oder Drogen nach Abschluss der Verhandlung in der Regel vernichtet werden«, sagt der 58-Jährige. Werden sie als Beweismittel noch gebraucht, werden sie in speziellen Räumen gelagert. Diebesgut geht dagegen an die eigentlichen Besitzer zurück.

Vierteljährlich wird das Asservatenbuch auf Richtigkeit geprüft. »Beim letzten Mal hat das etwa einen Tag gedauert. Die Kriterien müssen vollständig und korrekt erfüllt werden. Es gab keine Beanstandungen«, versichert Silvia Brandt.

800 Asservate gehen pro Jahr neu ein

Etwa 800 Asservate gehen in der Regel pro Jahr in der Verwahrstelle der Kreispolizeibehörde an der Herforder Hansastraße ein. Und etwa zehn Prozent davon machen Drogen und entsprechendes Zubehör – zumeist für den Anbau von Hanfpflanzen – aus. »Dazu zählen beispielsweise auch benutzte Spritzbestecke. Die müssen im Zuge unsere Eigenschutzes und mit Blick auf ein mögliches Infektionsrisiko besonders sicher verpackt werden«, sagt Hauptkommissarin Silvia Brandt. Nur einen recht kleinen Teil der gut 800 Asservate machen Waffen aus (etwa fünf Prozent).

Pistolen, Messer und Co. müssen auch nicht immer mit Straftaten in Verbindung stehen. »Wir lagern bis zu ihrer Vernichtung auch Waffen, die beispielsweise als Erbstücke von Verwandten bei uns abgegeben werden«, erklärt die Leiterin des Direktionsbüros der Kreispolizei.

Auch Fundsachen werden hier gelagert

Neben anderweitigen Beweismitteln oder beschlagnahmten Gegenständen werden in den Räumen der Verwahrstelle auch Fundsachen gelagert – zumindest kurzzeitig. Brandt: »Viele Leute bringen Fahrräder, Taschen, Geldbörsen oder Personalausweise zu uns, die sie irgendwo gefunden haben.«

Die Beamten prüfen dann zunächst, ob diese mit einer Straftat in Zusammenhang gebracht werden können. Sei das nicht der Fall, bringt die Polizei die Gegenstände zum Fundbüro der Stadt. »Bei abgegebenen Ausweisen kontaktieren wir die Besitzer aber auch selber«, sagt die Hauptkommissarin.