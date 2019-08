Die SWK ist derzeit damit beschäftigt, entlang des Walls und in der Innenstadt 80 Wegweiser zu erneuern. Foto: Stadt Herford

Herford (WB). Rund um den Wall und in der Herforder Innenstadt werden derzeit 80 Wegweiser aktualisiert und erneuert. An 27 Standorten tauscht die Servicegesellschaft für Wirtschaft und Kommunen (SWK) die Schilder aus oder befestigt die Wegweiser an ganz neuen Standorten.