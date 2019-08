Von Peter Schelberg

Denn nach einer Ortsbegehung verhängte die Stadt Herford ein Nutzungsverbot für das Hinterhaus. »Deshalb haben wir die Jubiläumsfeier auf August verschoben – aber es hat sich immer noch nichts getan«, berichtet die Künstlerin. Was Kirsten Serowski und ihren Mann Ulrich besonders ärgert: Sie selbst haben keinen Anlass für das Verbot gegeben, sind aber trotzdem die Leidtragenden.

Nutzung des eigenen Anbaus untersagt

Der Grund ist auf dem Nachbargrundstück Kirchgasse 2 zu suchen. Dort stehen eine alte Remise und ein ehemaliges Sarglager ganz nah an der Grenze: Und weil deren marode Mauern einstürzen und dabei das 80 Quadratmeter große Hinterhaus der Serowskis beschädigen oder gar Menschen verletzten könnten, untersagte die Stadt Herford ihnen kurzerhand die Nutzung ihres Anbaus, der als Atelier genutzt werden soll.

In der Mauer des alten Sarglagers klaffen tiefe Risse

»Bei der Ortsbegehung hat ein Statiker die Einsturzgefahr festgestellt«, bestätigt Elke Verfürth, Leiterin der Abteilung Bauaufsicht im Rathaus. Das Dach der Remise ist schon teilweise eingestürzt. Und in der Mauer des alten Sarglagers, das mit der Remise verbunden ist, klaffen tiefe Risse.

Die Folge: Die Mauer hat sich in Richtung Janup geneigt – so stark, dass ihr oberer Teil sich an die Rückwand der Serowski-Immobilie »anlehnt«. »Bei einem Einsturz könnten Bauwerksteile durch die Fenster in die Atelierräume stürzen«, befürchtet die Bauaufsicht.

»Es geht einfach nicht voran«

Für das Ehepaar Serowski ein Dilemma: »Um das Atelier einrichten zu können, wollten wir das Hinterhaus renovieren und müssen dazu auch Handwerker beauftragen«, berichtet Ulrich Serowski: »Wegen des Nutzungsverbots konnten wir das bislang aber nicht. Und es geht einfach nicht voran.« Dabei sei seitens der Stadt bereits mehrfach eine Lösung des Problems in Aussicht gestellt worden.

Bauzäune sollen Anwohner und Passanten schützen

Die Verwaltung habe die Eigentümer im April aufgefordert, ihre baufälligen Gebäude auf dem Grundstück zwischen Janup, Löhrstraße und Kirchgasse zeitnah zu sichern oder abzureißen, sagt Elke Verfürth. Bislang aber offenbar ohne Erfolg. Zwischenzeitlich hat die SWK zum Schutz von Anwohnern und Passanten Bauzäune an den Ruinen aufgestellt – auch am Boule-Platz, einem beliebten Treffpunkt.

Die dortige Wand ist ebenfalls einsturzgefährdet, deshalb hat die Stadt den hinteren Platzbereich abgesperrt: »Wir haben das großräumig gesichert, so dass keine Gefahr besteht«, sagt Verfürth.

Stadt prüft Abriss per Ersatzvornahme

Wenn der Eigentümer nicht handelt, müsse die Verwaltung im Wege der »Ersatzvornahme« das marode Gebäude selbst abreißen lassen. Dabei seien aber auch Fristen einzuräumen: »Wir stehen im Dialog mit dem Eigentümer«, verlautet aus dem Rathaus. Der Abriss solle in naher Zukunft erfolgen, sagt Verfürth, ohne allerdings einen Termin zu nennen. Zahlt der Grundstückseigentümer die Kosten nicht, könnte die Stadt ihre Forderung über eine Grundschuld sichern. Die 574 Quadratmeter große Gebäude- und Freifläche Kirchgasse 2 soll übrigens am 20. September im Amtsgericht zwangsversteigert werden.