Die Ruine an der Grundstücksgrenze ist einsturzgefährdet. Foto: Schelberg

Von Peter Schelberg

Eigentlich eine positive Nachricht: Eine Künstlerin renoviert ein Fachwerkhaus, richtet dort eine Galerie ein und will dann noch einen Anbau sanieren und zum Atelier umgestalten. Wäre da nicht die Ruine auf dem Nachbargrundstück, deren Einsturz droht.

Weil der Eigentümer trotz behördlicher Aufforderung keine Anstalten macht, die maroden Mauern niederzureißen, bekommt die Nachbarin für ihre Räume von der Stadt ein Nutzungsverbot aufgebrummt. Begründung: Beim Einsturz der Ruine könnten Menschen im Atelier zu Schaden kommen. Seit April hält dieser Zustand an. Ob und wann die Stadt selbst tätig wird und einen Abriss veranlasst, ist offen.

Offensichtlich ist aber auch, dass im Bereich zwischen Löhr­straße, Kirchgasse und Janup Handlungsbedarf besteht. Zur Erinnerung: Vor wenigen Jahren wurde über eine Umgestaltung und Attraktivitätssteigerung des Janup-Areals diskutiert. Seither: Funkstille in Politik und Verwaltung. Die Probleme im Quartier werden so allerdings nicht gelöst. Und auf dem Weg zur schönsten Innenstadt in OWL sollte die Radewig nicht links liegen gelassen werden.