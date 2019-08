Mehr als zwei Jahre haben die Bauarbeiten an der historischen Markthalle gedauert. Zur Eröffnung am Samstag, 31. August, laden ein (von links): Bürgermeister Tim Kähler, Wirtschaftsförderer Dieter Wulfmeyer, Markthallen-Manager Stefan Tillmann, Pro-Herford-Chef Frank Hölscher, Peter Lohmeyer (Brauerei) und Designer Oliver Schübbe, der zur Eröffnung besondere Möbel kreiert hat. Foto: Bernd Bexte

Von Bernd Bexte

Herford (WB). Ok, der Weg zur neuen Markthalle war etwas holprig. Zweimal wurde die Eröffnung verschoben. Jetzt ist es angerichtet. Am Samstag, 31. August, wird Herfords neuer Treffpunkt definitiv eröffnet.

5,4 Millionen Euro hat die Sanierung der historischen Markthalle gekostet, 3,4 Millionen kommen vom Bund. Deshalb wird auch ein Vertreter des Bundes am 31. August dabei sein, wenn Bürgermeister Tim Kähler um 10 Uhr die Markthalle offiziell für den Publikumsverkehr freigibt. »Wir beginnen aber schon um 7 Uhr, so wie an jedem Markttag üblich«, sagt Hallen-Manager Stefan Tillmann. »Wir wollen die Menschen an diesem Tag enthusiastisch aufladen, damit sie gerne immer wiederkommen«, hofft Pro-Herford- Chef Frank Hölscher auf so manches Aha-Erlebnis bei den Besuchern.

Porzellan statt Pappbecher

Nur noch gut eine Woche haben die Handwerker Zeit, der Halle den letzten Schliff zu verpassen. Vieles ist zu tun, aber man ahnt beim Rundgang, welch merkantile und lukullische Erlebniswelt hier entsteht. »Wir wollen Gäste aus der ganzen Region

Blick in die grundsanierte Markthalle. Foto: Bexte Blick in die grundsanierte Markthalle. Foto: Bexte

anlocken«, sagt Bürgermeister Tim Kähler. Schließlich könne keine andere Stadt in der Umgebung eine ähnliche Markthalle aufweisen.

Drinnen setze man auf Nachhaltigkeit. »Hier gibt es Porzellan statt Pappteller und das Herforder Pils kann man im Krug mit nach Hause nehmen.« Tillmann ergänzt: »Alle gastronomischen Anbieter benutzen einheitliches Geschirr. Wir haben deshalb eine zentrale Spülküche.« Hinzu komme viel Bioware sowie Produkte aus der Region: Insgesamt 40 Anbieter sind vertreten.

»Keine Ü30-Parties mehr«

Die Halle wird auch Veranstaltungsort. Die ehemalige Frischehalle ist als Raum für bis zu 100 Personen buchbar, etwa als Trauzimmer. »Ü30-Parties wird es hier aber nicht mehr geben«, sagt Wirtschaftsförderer Dieter Wulfmeyer. Die ehemalige kleine Markthalle wird die neue Touristen-Info aufnehmen.

Für Bürgermeister Kähler ist die neue Markthalle nur ein Zwischenschritt zur weiteren Aufwertung des historischen Ensembles rund um Rathaus und Münsterkirche. »Der nächste Schritt ist der Bau des archäologischen Fensters am Münster«, kündigt er an. Auch Außengastronomie und Konzerte sollen auf dem weiten Areal künftig ermöglicht werden.

Das Eröffnungsprogramm:

Am Eröffnungstag, Samstag, 31. August, sind die Markthalle und der Außenwochenmarkt ab 7 Uhr geöffnet . Der Rathausplatz wird als Veranstaltungsplatz mitgenutzt. »Wir erwarten tausende Besucher, dafür reicht die Kapazität der Halle nicht«, sagt Markthallenmanager Stefan Tillmann. Die Parkfläche soll als landwirtschaftliche Kulisse zum Hingucker werden. Dafür hat sich Pro Herford, Betreiberin der Markthalle, Unterstützung von Designer Oliver Schübbe geholt. Mit Recycling-Möbeln, einem experimentellen Gewächshaus, Blumen- und Kräuterbeeten wird das Kopfsteinpflaster zum Erlebnisraum. Um 9.30 Uhr spielt der Posaunenchor Schwarzenmoor vom Rathausturm, um 10.30 Uhr präsentiert sich das Blechbläser-Ensemble der NWD , ab 11 Uhr ist das Sessions-Sax-Duo auf dem Rathausplatz zu hören. Neben weiteren Musikensembles tritt um 14.30 Uhr die Kinder-Rockband »Krawallo« auf, ab 15 Uhr spielen die »Original Salzsieders« . Zudem werden Stadtführungen angeboten. Die Feier vor dem Rathaus endet um 17 Uhr, dann folgt drinnen der gemütliche Ausklang. Auch die Tourist-Information öffnet um 7 Uhr am neuen Standort.