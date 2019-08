Vasu Manickam (43) zeigt einige der Seerosen, mit denen er an der WM teilnehmen will. Wichtige Kriterien für die Pflanzen sind Blühfreudigkeit und Winterhärte. Vor drei Jahren war der Züchter bereits Weltmeister geworden. Foto: Hartmut Horstmann

Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Zwei Gewächshäuser, ein drittes ist in Vorbereitung: Seine große Leidenschaft, die Seerosenzucht, lässt Vasu Manickam nicht zur Ruhe kommen. Und erneut will er Weltmeister werden.

Die Liebe führte ihn nach Deutschland

Vor mehr als 20 Jahren ist der heute 43-Jährige der Liebe wegen nach Deutschland gekommen. Dass er irgendwann sein Herz auch für die Seerosenzucht entdeckte, hat mit seiner Heimat Malaysia zu tun. Die Seerosen erinnerten ihn an sein Zuhause, sagt er. Und weil sein Partner ein großes ehemaliges Baumschulareal besaß, unternahm Vasu Manickam dort seine ersten Versuche.

Hunderte von Kübeln und drei kleine Teiche dominieren die Gewächshäuser des Züchters. Vor drei Jahren hatte er mit seiner pinkfarbenen Seerose in den USA den Weltmeistertitel gewonnen – und zwar als erster Deutscher überhaupt. Zwischenzeitlich war der Herforder etwas kürzer getreten, doch seit Monaten ist er wieder mit vollem Elan dabei.

Die Welt des Schönen

Eine eigene Linie, die Diamond-Reihe mit verschiedenen Farbtönen, hat er in diesem Jahr kreiert. Besonders angetan haben es dem Züchter die Farben lila, blau und pink. Vor allem blau sei gerade sehr angesagt, erklärt Vasu Manickam – keine Frage, dass er zur Vorstellung der neuen Pflanzen ein blaues Hemd trägt. Der Mann ist halt Ästhet.

Wer zum ersten Mal davon hört, dass es auch unter Seerosenzüchtern Weltmeisterschaften gibt, mag amüsiert sein. Doch warum nicht auch ein Wettkampf in der Welt des Schönen? Ehrgeiz und Züchtergeschick gehören auf jeden Fall dazu – und Vasu Manickam kündigt an: »Einer Freundin aus den USA werde ich einige Pflanzen mitgeben.« Die Seerosen sollen dann an der nächsten WM im April teilnehmen. Ob Vasu Manickam dann selbst dort hinfährt beziehungsweise -fliegt, steht noch nicht fest – unter anderem eine Frage von Zeit und Geld.

Züchter arbeitet an Buch

Seerose ist nicht gleich Seerose: Der Laie denkt beim Anblick der Teiche vor allem an ein Blütenmeer, doch für den Experten sieht jede einzelne Pflanze anders aus. Er habe großen Spaß an der Entwicklung neuer Kreationen, sagt Vasu Manickam. Außerdem freue er sich über die Anerkennung, die mit dem Züchten verbunden sei.

Indem der 43-Jährige tropische mit winterharten Pflanzen kreuzt, treibt seine Leidenschaft immer neue Blüten. Weil viele Gartenbesitzer mit begrenztem Platz auskommen müssen, hat sich Vasu Manickam verstärkt den Mini-Seerosen zugewandt. Zudem plant er mit dem Seerosenzüchter Dieter Bechthold ein Buch – auch ein Zeichen der Anerkennung: »Früher war Dieter Bechthold mein Idol, heute arbeite ich mit ihm zusammen an einem Buch.« Eines der großen Ziele des Herforders lautet daher: »Irgendwann von der Seerosenzucht leben können.«