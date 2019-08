Von Bernd Bexte

Hiddenhausen (WB). Die wohl mysteriöseste öffentliche Liebeserklärung der vergangenen Jahre in Hiddenhausen wird immer rätselhafter. Nach einem Bericht über die in der vergangenen Woche auf der Holtstraße in Oetinghausen entdeckte Botschaft folgte jetzt ein anonymes Dankeschön. Aber wer steckt dahinter?

»Das steht hier, weil du alexberaubend bist!« Diesen für Außenstehende erklärungsbedürftigen Satz in Großbuchstaben hat ein Unbekannter (oder eine Unbekannte?) auf der Holtstraße in Oetinghausen mit weißer, roter und blauer Farbe hinterlassen. Eine Leserin hatte die Botschaft am Freitag auf dem Weg zur Arbeit entdeckt und das HERFORDER KREISBLATT informiert. In der Samstagsausgabe berichtete diese Zeitung dann über die verschlüsselte Mitteilung und bat um Hinweise auf den Verfasser.

Ob es sich bei Alex um einen Alexander oder eine Alexandra handelt, ist unklar, ebenso unbekannt ist bis jetzt auch der Schreiber. Am Wochenende wurde es dann noch mysteriöser: Offenbar als Reaktion auf die Berichterstattung in dieser Zeitung hat ein Unbekannter mit weißen XXL-Buchstaben »Danke, HK!« auf die Holt­straße – diesmal mitten in der Wohngegend – geschrieben. Leserin Lena Stelzenbrink hatte die Botschaft am Sonntagmorgen entdeckt. »Da bedankt sich wohl jemand bei euch«, hat sie sich an die Redaktion gewandt.

»Ich habe das Dankeschön zufällig auf dem Weg zum Bäcker gesehen«, sagt die 27-Jährige. »Ich habe das dann zu Hause erzählt.« Eltern und Nachbarn wussten bereits Bescheid. »Sie sagten, dass dazu doch was in der Zeitung stehe und das an anderer Stelle in der Holtstraße diese besagte Liebesbotschaft ebenfalls in XXL-Größe stehe. Dann habe ich mir das aus Neugierde einfach mal angeguckt« – und stieß auf eine weitere mysteriöse Botschaft.

Denn an der Stelle der Holtstraße, an der die ursprüngliche Liebesbekundung aufgemalt wurde – etwa 300 bis 500 Meter von der neuen Botschaft entfernt – steht ein paar Meter entfernt eine Holzbank zum Ausruhen. »Darauf abgelegt habe ich zwei DIN-A4-Ausdrucke von der Samstags-Berichterstattung im HK gefunden, mit Steinen beschwert. Verrückt!« Darauf steht handschriftlich geschrieben »Viel Spaß mit der Lektüre«.

Lena Stelzenbrink hat keine Ahnung, wer all diese Botschaften hinterlassen hat. Klar malten Kinder hin und wieder mal was mit Straßenkreide auf, aber eine solche rätselhafte Mitteilung sei schon etwas Besonderes. »In der Form haben ich oder meine Eltern so etwas in Oetinghausen noch nicht erlebt.«

Die Buchstaben seien offenbar mit einer besonderen Sprühkreide oder etwas Ähnlichem aufgetragen worden. »Mein Vater hat berichtet, dass ein Anwohner getestet hat, ob die Farbe abwaschbar ist.« Das sei der Fall. »Deshalb war das auch für den Anwohner weiter kein Problem, also keine Umweltverschmutzung oder so.« Ihr Fazit: »Das ist eine ›alexberaubende‹ Geschichte hier in Oetinghausen!«

