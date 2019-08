Die beiden Motorradpolizisten Karsten Pieper und Matthias Feld stehen am Alten Grenzweg und winken Autofahrer an die Seite. 20 Euro kostet die Fahrt durchs Naturschutzgebiet, das nur für Trecker freigegeben ist. Foto: Moritz Winde

Von Moritz Winde

Herford (WB). »Ich bin stumpf nach Navi gefahren!« Das Bußgeld muss der junge Mann trotzdem bezahlen. Die Polizei kontrolliert derzeit verstärkt am Alten Grenzweg. Weil die B61 gesperrt ist, nutzen Autofahrer den Schleichweg durchs Naturschutzgebiet – verbotenerweise.

Die Schuld auf die Technik zu schieben ist ein alter Hut für die beiden Verkehrspolizisten der Motorradstaffel, die sich in Falkendiek postiert haben. »Das hören wir ständig. Wenn das Navi sagt, fahren Sie in die Werre, machen Sie das doch auch nicht, oder?«, hält Hauptkommissar Matthias Feld dem Passatfahrer aus Nienburg vor – und zückt das EC-Kartengerät. Ortsunkundig schütz eben nicht vor Strafe.

20 Euro kostet die Nutzung der illegalen Abkürzung, die sich in diesen Tagen besonderer Beliebtheit erfreut. Dabei sind die runden weißen Schilder mit dem roten Rand eigentlich nicht zu übersehen. Sie bedeuten »Durchfahrt verboten« – und zwar für Fahrzeuge aller Art, sogar für Fahrräder. Nur Trecker dürfen passieren.

350 Fahrzeuge pro Tag – mindestens

Frühe Warnung: Bereits an der früheren Harewood-Kaserne weisen Schilder auf die in vier Kilometer entfernte Sperrung hin. Foto: Winde Frühe Warnung: Bereits an der früheren Harewood-Kaserne weisen Schilder auf die in vier Kilometer entfernte Sperrung hin. Foto: Winde

Die Verkehrszeichen stehen am Alten Grenzweg auf Herforder Gebiet und am Hillpark in Löhne – und mittendrin liegt das Naturschutzgebiet Bramschebach-Nagelsbachtal.

Vor Kurzem, da war die B61 noch offen, hat das Löhner Ordnungsamt dort eine Verkehrszählung durchgeführt – mit interessantem Ergebnis, wie Sacharbeiter Olaf Bokämper sagt: »Wir haben an einem Tag 350 Fahrzeuge registriert. Das ist viel zu viel Verkehr für die Straße.«

Jetzt, wo die parallel verlaufende Hauptverkehrsachse bis Ende des Jahres gesperrt ist – sie wird auf einer Länge von 2,2 Kilometern für 2,3 Millionen Euro ausgebaut –, dürften es nicht weniger Fahrzeuge sein. Genaue Zahlen sind aus der Polizei-Pressestelle zwar nicht zu erfahren. Sprecher Uwe Maser sagt lediglich: »Wir haben festgestellt, dass sich einige nicht an die Umleitungen halten.«

Rat lehnt Straßensanierung ab

Weiterfahrt verboten: Kurz vor der Senderstraße ist endgültig Schluss. Die B61 zwischen Herford und Löhne wird ausgebaut. Foto: Winde Weiterfahrt verboten: Kurz vor der Senderstraße ist endgültig Schluss. Die B61 zwischen Herford und Löhne wird ausgebaut. Foto: Winde

Neben dem Schutz der Pflanzen und Tiere, gibt es einen weiteren Grund, weshalb der Schleichweg für die Allgemeinheit tabu ist. Die Strecke gleicht einer Buckelpiste. Der Asphalt ist so kaputt, dass die Fahrt darüber zur Gefahr werden kann.

Eigentlich, sagt Olaf Bokämper, habe die Stadt Löhne die Route längst sanieren wollen. Doch eine Mehrheit im Stadtrat entschied sich vor einem Jahr gegen die Maßnahme. Erstens, weil die Instandsetzung zu teuer und zweitens, weil die Straße für den Durchgangsverkehr verzichtbar sei.

Die Polizei wird sich also weiter im Naturschutzgebiet auf die Lauer legen und Autofahrer zur Kasse bitten, die nicht bereit sind, die Ausweichstrecken über den Homberg oder Exter zu nehmen.