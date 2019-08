Fünf Leichen halten das Ermittlerteam von »Sennegrab« in Atem. Einer der Ermittler, der Kommissar Jan Oldinghaus, wohnt am Neuen Markt. Dessen Umgestaltung will Jobst Schlennstedt im nächsten Krimi thematisieren. Der Vertrag für einen vierten OWL-Thriller ist bereits unterschrieben. Foto: Moritz Winde

Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Vier tote Frauen und ein Kommunalpolitiker, dessen Körper ebenfalls den Weg alles Irdischen gegangen ist: So mörderisch wie im »Sennegrab« ist es selten in einem Krimi von Jobst Schlennstedt zugegangen. Am 27. September stellt er das Buch ab 19 Uhr in der Buchhandlung Otto vor.