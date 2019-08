Von Ralf Meistes

In den vergangenen Jahren hat sich das Projekt »Hits & Kids« zu einem tollen Mitmachprogramm entwickelt, bei dem Kinder im Alter zwischen 7 und 14 Jahren die Gelegenheit haben ihre verschiedenen Begabungen und Talente auszuprobieren. Das Kindermusical-Projekt findet in diesem Jahr vom 19. bis zum 27. Oktober statt.

Zwei Aufführungen Ende Oktober

Eine Woche lange studieren die 160 Jungen und Mädchen zunächst das Stück »Daniel in der Löwengrube« ein. Dabei können sie in vier verschiedenen Workshops mitarbeiten (Theater, Tanz, Kulisse, Kostüme). Nach einer Gerneralprobe am Samstag, 26. Oktober, in der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr im Stadttheater gibt es an dem Wochenende dann zwei Aufführungen.

Die Premiere des neuen Stücks aus der Feder von Ruthild Wilson und Helmut Jost ist am Samstag, 26. Oktober, um 17 Uhr im Stadttheater. An selber Stelle findet einen Tag später, 27. Oktober, um 11.30 Uhr die zweite Aufführung statt.

»Das Stück Daniel in der Löwengrube hat natürlich einen biblischen Hintergrund. Viele Fragen dieser Geschichte lassen sich aber auf die heutige Zeit übertragen«, sagt Jugenddiakon. Gemeinsam mit Franziska Draaijer (Jugenddiakonin) und Esther Rudolph (Chorleiterin) übernimmt er die Projektleitung.

Anmeldung am 7. September

Die Probenwoche samt Frühstück, T-Shirt, Musical CD und Workshops kostet pro Teilnehmer 35 Euro (weiteres Geschwisterkind 32 Euro). Anmeldungen werden am 7. September ab 10 Uhr im Frühherrenhaus (Petersilienstraße 3a) entgegengenommen (nur persönliche Anmeldungen). Weitere Informationen gibt es bei der Ev. Jugend Herford-Innenstadt oder unter Tel. 05221/56692.