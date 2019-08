Kaum wiederzuerkennen: Malik Heilmann hat die beiden Unterführungen am Steintor und am Bahnhof in den vergangenen Wochen bunt bemalt. Viele hatten ein ungutes Gefühl, die dunklen Gänge zu durchqueren. Neben einem Graffiti-Schutz erhalten die Wände zusätzlich einen speziellen Anti-Urin-Lack. Foto: Moritz Winde

Von Moritz Winde

Malik Heilmann ist der Mann, der derzeit die letzten beiden unterirdischen Zugänge zum Bahnhof verschönert. An diesem Mittwoch, 28. August, wird der Bielefelder Künstler zum vorerst letzten Mal den Pinsel schwingen – dann sind alle drei unterirdischen Passagen hell und bunt.

200 Liter in acht Farben

Das Motiv – halbe Achten – soll an mäandrierende, also sich schlängelnde Flüsse erinnern. Insgesamt 200 Liter Farbe in acht verschiedenen Tönen hat er verbraucht. In den nächsten Wochen soll außerdem die Beleuchtung erneuert werden. Spätestens dann sind die dunklen Schläuche, die viele nur mit einem unguten Gefühl oder sogar gar nicht durchquerten, Geschichte. So weit, so gut.

Doch das Pinkel-Problem bleibe, wie Malik Heilmann betont. In den vergangenen vier Wochen – so lange hat er für die Umgestaltung der 40 Meter langen Unterführungen benötigt – hat der Designer so manche Beobachtung gemacht, die ihn frustriert und wütend zurückließ. »Sogar während ich gearbeitet habe, sind Männer zum Urinieren hier heruntergekommen. Anschließend sind sie wieder gegangen. Es schien für sie die normalste Sache der Welt zu sein. Einfach total dreist!«

Innenstadtverein investiert 40.000 Euro

Damit nicht genug: Auch manche Herrchen und Frauchen missbrauchen die Fußgänger- und Radfahrertunnel offenbar immer wieder als Hundeklo. Malik Heilmann: »Wenn ich morgens angefangen bin, waren stets neue Pfützen da. Und es hat gestunken wie im Pumakäfig.«

Mathias Polster vom Herforder Innenstadtverein, der die 40.000 Euro teure Aufhübschung der Verbindungen zwischen Hauptbahnhof und Fußgängerzone bezahlt, kennt die Thematik ums unerlaubte Wasserlassen – und präsentiert eine Lösung. »Wir werden zeitnah einen so genannten Anti-Urin-Lack auftragen. Diese spezielle Lasur funktioniert wie der Lotos-Effekt, Flüssigkeit perlt einfach ab.«

Schutzverfahren seit 2015

Wer also demnächst gegen die Tunnelwände uriniert, besudelt sich quasi selbst. Auf der Reeperbahn in St. Pauli sei dieses Verfahren seit 2015 mit Erfolg im Einsatz. Der Pinkelschutz soll bis zu einer Höhe von 60 Zentimetern auf die Mauern aufgetragen werden. »Vielleicht verstehen die Leute dann ja, dass die Unterführungen keine Toiletten sind«, hofft Mathias Polster.