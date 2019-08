Malik Heilmann hat zwei Herforder Unterführungen umgestaltet – und arbeitete nicht selten in einem Geruch, der ihn an einen »Pumakäfig« erinnerte. Foto: Winde

Von Moritz Winde

Wer nicht hören will, muss fühlen: So abgedroschen der Satz klingt, so wahr ist er. Es ist eine Schande und zeugt von großer Ignoranz, dass einige Unverbesserliche die Unterführungen als Klo missbrauchen.