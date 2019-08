Von Bärbel Hillebrenner

Tag der offenen Tür Aus dem Tischler Gustav Deppendorf wurde 1955 der Bestatter, er führte das Unternehmen mit seinem Bruder Wilhelm Deppendorf bis in die 80er Jahre. Zu dem Zeitpunkt wurde aus dem Betrieb eine GmbH; die Tochter Inge übernahm die Leitung. Ihr Mann war der Polizist Paul Preuß, fortan hieß das Institut Deppendorf und Preuß. Auch der Polizist wurde Bestatter. Mitte der 90er Jahre zog sich das kinderlose Ehepaar Preuß zurück. Adolf Wolber hatte die Geschäftsführung bis 2016 inne. Frank Strathmann, in der Firma seit 2000, wurde 2018 Geschäftsführer. Seit wenigen Wochen ist er nun Eigentümer. Das Bestattungsinstitut am Ortsieker Weg 26, das er mit seiner Lebensgefährtin Susanne Herold führt, wurde komplett modernisiert. Zum Tag der offenen Tür am 8. September werden die neuen Büro- und Ausstellungsräume von 14 bis 18 Uhr vorgestellt.

Probleme mit dem Nachwuchs

Eigentlich hat Frank Strathmann Schornsteinfeger gelernt. In dieser Funktion kannte er die Familie Preuß und ihr Bestattungsinstitut. Schon immer mussten sich die Bestatter bemühen, Nachwuchs zu finden – vor allem, wenn keine eigenen Kinder da waren.

»Paul Preuß sprach mich an und da habe ich zur Probe bei ihm gearbeitet, schwarze Dienstkleidung kannte ich ja schon. Ich wollte wissen, ob ich täglich mit dem Tod zu tun haben konnte«, erinnert sich Strathmann. Er konnte. Und die Chemie zwischen ihm und dem Chef habe auch gepasst.

»Anfangs habe ich natürlich Manschetten gehabt. Wenn man mit Tod und Beerdigungen nicht aufgewachsen ist, muss man sich erst mal daran gewöhnen.« Der 43-Jährige schaffte auch das – obwohl er in den ersten Wochen gleich mit extremen Todesfällen konfrontiert wurde. »Es gab eine Wasserleiche und eine Bahnleiche. Das war wirklich hart. Aber in dem Beruf müssen Sie das verkraften, es macht ja sonst keiner.«

Zu Hause von der Arbeit abschalten

Unfalltote bergen, alte Menschen aus ihren Wohnungen holen, in denen sie lange unbemerkt gelegen haben, oder Kinder bestatten – das seien sehr schwere Aufgaben, selbst für einen Bestatter. »Und es bekommt öffentlich niemand mit, wie häufig das vorkommt«, sagt Frank Strathmann.

Was ein Bestatter unbedingt lernen muss: die Bilder der Verstorbenen und Unfallopfer nicht mit nach Hause nehmen. »Das ist gerade für Anfänger nicht einfach, aber man kann das lernen. Selbst an den Tod gewöhnt man sich«, weiß Strathmann. Wenn die Polizei ihn anrufe, wisse er schon, was ihn erwarten könnte. Als Leichenbestatter müsse man mit allem rechnen. Neben dem schwarzen Anzug würden deshalb immer auch Handschuhe, Gummischuhe, Einmalanzüge und Duftmittel mit im Auto liegen.

Unentbehrlicher Dienstleister

Doch bei allen schweren Todesfällen: Frank Strathmann liebt seinen Job. Denn er sieht sich als unentbehrlichen Dienstleister nicht nur für trauernde Angehörige, sondern tatsächlich auch noch für die Toten. Sie behutsam für die Beerdigung fertig zu machen, sie zu waschen und anzukleiden, sie mit Respekt und Würde zu versorgen, das sei ihm wichtig.

Und die Angehörigen könnten sich darauf verlassen, dass ihnen in der Trauer jede Arbeit abgenommen werde und er ihnen eine Stütze sei. Strathmann: »Es ist für viele Menschen ein emotionaler Ausnahmezustand. Wir übernehmen für sie sämtliche Vorbereitungen, regeln die Angelegenheiten mit Standesamt, Krankenkasse, Kirchengemeinde und Friedhofsverwaltung. Das ist für die Familie der Verstorbenen eine große Entlastung.« Sieben Mitarbeiter stehen im Bestattungsinstitut Deppendorf und Preuß dafür zur Verfügung, 14 Aushilfen kommen noch hinzu.

Den Moment genießen

Frank Strathmann hat oft genug erlebt, wie es ist, wenn Menschen plötzlich aus dem Leben gerissen werden. Das habe seine Einstellung zum Dasein verändert. »Kleine Sorgen werden nicht mehr groß. Ich gehe viele Sachen gelassener an.« Auch mal den Moment genießen, Zeit mit seiner Lebensgefährtin verbringen, das habe für ihn heute eine besondere Bedeutung. Der Tod könne schließlich jeden Tag vor der Tür stehen.