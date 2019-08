Von Hartmut Horstmann

Vor 17 Jahren haben Beermann und die Nordwestdeutsche Philharmonie in Minden erstmals an einer Wagner-Inszenierung mitgewirkt. Gespielt wurde der Fliegende Holländer und von Anfang an war das überregionale Medieninteresse groß. Zudem wohnte Wagner-Enkel Wolfgang der Premiere bei. Bis heute verfügt die Initiatorin der Aufführungen, Jutta Hering-Winckler vom Mindener Wagner-Verband, über glänzende Kontakte nach Bayreuth.

Die vergangenen Jahre standen im Zeichen des Rings des Nibelungen. Nachdem pro Saison jeweils eine andere Oper auf dem Spielplan stand, gibt es zum großen Finale den Gesamtdurchlauf. An acht Abenden werden die vier Ring-Teile zweimal gespielt. »Danach ist es weg«, sagt Dirigent Frank Beermann, der mit den Musikern seit Mitte Juli probt.

Keine Aufnahmen

»Weg« – damit meint der 54-Jährige auch, dass es keine Aufnahmen geben wird, keine konservierten Töne, was ungewöhnlich sei für die heutige Zeit.

Wer den Zauber des Einmaligen erleben will, muss sich folglich beeilen – noch gibt es Restkarten für die Aufführungen, die am 12. September beginnen. Doch Endzeitstimmung passt nicht zum Dirigenten Beermann, der im Probenstress ausschließlich auf die bevorstehenden Aufführungen schaut. Die Zeit der Wehmut mag später folgen.

Jetzt gilt es, erst einmal das Schwert hörbar zu schmieden. Dem Schlagzeuger Daniel Townsend obliegt es, Siegfrieds Tun in Töne umzusetzen. Vor zwei Jahren kam in der Siegfried-Aufführung eine Bremsscheibe zum Einsatz, jetzt setzt der Dirigent bei der Suche nach dem richtigen Amboss-Ton auf Computer-Samples. Nicht zu schnell, nicht zu langsam: NWD-Musiker Townsend gibt den Takt des Schmiedens vor. Aber er darf auch nicht zu leise sein: »Sonst glaubt niemand, dass hier ein Eisen geschmiedet wird.«

Siegfried ist nicht ersetzbar

Für Beermann zeigt sich in solchen Details, dass die Aufführungen immer besser werden: »Das Orchester, die Sänger, der Dirigent – alle entwickeln sich weiter.« Und alle Beteiligten sind mit Elan dabei. Einige Akteure wie der Siegfried-Darsteller Thomas Mohr wirken in sämtlichen Aufführungen mit. Was passiert, wenn es zu Ausfällen kommt, mag sich der Dirigent gar nicht vorstellen: »Der Siegfried zum Beispiel ist nicht ersetzbar.«

Aufführungstermine Rheingold (12. und 26. September), Die Walkür (15. und 29. September), Siegfried (19. September und 3. Oktober), Götterdämmerung (22. September und 6. Oktober). Karten gibt es beim Express-Ticketservice unter Telefonnummer 0571/88277.

Eine Empfehlung für eine einzelne Oper mag der 54-Jährige nicht geben. Für Wagner-Einsteiger bietet sich das Rheingold wegen der relativen Kürze des Vergnügens (knapp zweieinhalb Stunden) an. Aber die Idee für den gesamten Ring-Zyklus sei ja gewesen, die großen Zusammenhänge erkennbar zu machen, so Beermann. Am Anfang werde das Rheingold geklaut, am Ende räche sich der Raubbau an der Natur: »Und zwar nicht, indem die Natur zu Schaden kommt, sondern es gehen diejenigen unter, die den Raubbau betreiben.« Der Mensch ersticke an seiner eigenen Gier.

Wenn Frank Beermann nach einem langen Probenabend vom Visionär Wagner schwärmt, mag man nicht glauben, dass der Minden-Wagner mit der NWD bald Geschichte ist. Er sagt: »Ich würde hier gerne wieder Wagner aufführen. Aber alles hängt an einer einzelnen Person, an Jutta Hering-Winckler.« Was sie leiste, sei unvorstellbar.

Wagner-Festspiele in Bayreuth beendet

Die Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele sind an diesem Mittwoch mit der allerletzten Aufführung von »Tristan und Isolde« unter der Regie von Chefin Katharina Wagner zu Ende gegangen. Die Festspiele seien »sehr positiv, sehr gut« gewesen, bilanzierte Sprecher Peter Emmerich. Tatsächlich war es in Bayreuth wohl noch nie so bunt, so glitzernd wie in diesem Jahr. Das haben die Festspiele vor allem Tobias Kratzer, dem Regisseur der spektakulären »Tannhäuser«-Neuinszenierung, zu verdanken, der damit nicht nur die Frage nach der Zukunft der Festspiele und ihrer künftigen Ausrichtung zwischen Avantgarde und etablierter Kunst stellte, sondern die Antwort gleich mitlieferte.

Es soll jung weitergehen im kommenden Jahr – zumindest relativ jung. Der österreichische Regisseur Valentin Schwarz (Jahrgang 1989) wird Richard Wagners vierteiliges Werk »Der Ring des Nibelungen« inszenieren. Am Pult wird ihn der Finne Pietari Inkinen (Jahrgang 1980) unterstützen, der schon 2013 mit einer gefeierten »Ring«-Aufführung in Melbourne auf sich aufmerksam gemacht hatte.