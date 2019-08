Von Ralf Meistes

»Es geht hier um etwa 300 Familien«

Widerspruch kommt vom Betriebsratsvorsitzenden der Firma Poggenpohl, Andreas Ott. »Es geht hier nicht nur um neue Arbeitsverträge, sondern um 300 Familien, die da dran hängen. Der Gesellschafter hat den Mitarbeitern einen neuen Weg aufgezeigt und gefragt, wer diesen mitgehen möchte«, betont Ott. Es könne keine Rede davon sein, dass den Mitarbeitern irgendwelche Zugeständnisse abgepresst worden seien. Nach Informationen dieser Zeitung haben über 90 Prozent der 293 Beschäftigten einer Änderungsvereinbarung bereits zugestimmt.

Der Streit überrascht, hatte Poggenpohl-Geschäftsführer Gernot Mang noch im Juni verkündet, die Zeichen stünden beim Hersteller von Luxusküchen wieder auf Wachstum. Ende März war deshalb auch die Kurzarbeit beendet worden, die seit August 2018 galt. In dem Zeitraum hat das Herforder Unternehmen auch etwa 70 Stellen abgebaut.

Kritik vom Bezirkssekretär

Jetzt, so heißt es, sei in den Werkshallen an der Poggenpohlstraße erneut wenig zutun. In dieser Phase nun bedränge die Geschäftsführung selbst langjährige Mitarbeiter, neue Arbeitsverträge zu unterschreiben, sagt Gewerkschaftssekretär Frank Branka.

»Beschäftigte, die diese Arbeitsverträge nicht unterschreiben, werden in Einzelgesprächen bedrängt zu unterschreiben oder einen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben. Dieses Verhalten der Geschäftsführung ist inakzeptabel und die Verträge sind rechtswidrig. Denn trotz des Austritts aus dem Arbeitgeberverband sind die Tarifverträge bei der Firma Poggenpohl in der Nachbindung«, erklärt Bezirkssekretär Iwanowski. Dies bedeute, die Regelungen des Tarifvertrages besitzen für die Mitglieder der IG Metall weiter Gültigkeit. Ein Verzicht auf die tarifvertraglichen Leistungen benötige die Zustimmung der Tarifvertragsparteien. Dieses »frühkapitalistische Verhalten der Geschäftsführung« müsse sofort beendet werden, fordert Iwanowski.

Es gebe Sanierungsbedarf

Dabei sei der IG Metall und ihren Mitgliedern durchaus bewusst, dass es bei Poggenpohl Sanierungsbedarf gebe und dass dazu auch die Arbeitnehmer einen Beitrag leisten müssten. Der Bezirkssekretär der IG Metall ergänzt: »Darüber wollen wir in Tarifverhandlungen sprechen. Wir müssen aber auch darüber sprechen, welchen Beitrag die Arbeitgeberseite selbst leistet und wie die Zukunftsperspektiven aussehen. Wenn man wie Adcuram einen Sanierungsbetrieb übernimmt, muss man auch Geld in die Hand nehmen, um ihn wieder in die Spur zu bringen.«

Welchen Beitrag leistet Adcuram?

Den Vorwurf »frühkapitalistisches Verhalten« hält Betriebsratsvorsitzender Ott für absurd. Er vermutet viel mehr, dass die Gewerkschaft ein Problem mit ihm habe. Zugleich betonte Ott, dass Adcuram seit der Übernahme von Poggenpohl einen erheblichen Beitrag leiste, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen.

Das Geschäftsjahr 2018 war unter anderem von einem deutlichen Rückgang des asiatischen Projektgeschäfts geprägt. Dies, so heißt es, habe unter anderem daran gelegen, dass Poggenpohl bis zu 15 Prozent teurer gewesen sei als vergleichbare Anbieter.

Wettbewerbsfähigkeit im Projektgeschäft erhalten

Poggenpohl sei der letzte Betrieb in der Region, der sich an den vollen Flächentarif gehalten habe. In der jetzt geschlossenen Änderungsvereinbarung erklärt sich der Arbeitnehmer bereit, bis zu 200 Stunden im Jahr unentgeltlich zu arbeiten, falls dies erforderlich ist. Dadurch erhöhe Poggenpohl seine Wettbewerbsfähigkeit im Projektgeschäft.