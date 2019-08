Einige kranke Ahornbäume wurden bereits am Homberg vergraben. Die Arbeiter trugen Schutzanzüge und Masken. Foto: Böndel

Von Bernd Bexte

Herford (WB). Die Ankündigung, dass möglicherweise nur wenige der mit der auch für Menschen gefährlichen Rußrindenkrankheit befallenen Ahornbäume auf dem Homberg gefällt werden, stößt bei Anwohnern auf Widerspruch. »Wir wollen das jetzt nicht dramatisieren. Aber es kann doch nicht sein, dass die Forstarbeiter und Förster immer nur mit Schutzanzügen und Atemmasken in den Wald gehen, für die Anwohner und Spaziergänger jetzt aber keine größere Gefahr mehr bestehen soll«, ärgert sich Roland Armbrust.

Der 64-Jährige wohnt an der Falkendieker Straße, direkt an dem betroffenen Wald. Dort sind, wie mehrfach berichtet, mindestens 350 Ahornbäume mit dem Schimmelpilz Cryptostroma corticale befallen. Wer die schwarzen Sporen einatmet, kann sich eine Entzündung der Lungenbläschen zuziehen. Reizhusten, Fieber, Atemnot und Schüttelfrost sind die Symptome. Als die ersten kranken Bäume auf dem Homberg entdeckt worden waren, hatte sich die Stadt für die bislang übliche Methode entschieden, sie zu fällen und vor Ort zu vergraben, damit sich die Sporen nicht weiter ausbreiten können.

»Alle komplett vermummt«

Da der Befall des in den 70er Jahren angelegten Forstes allerdings weitaus massiver ist, als anfangs gedacht, wäre diese Methode für alle Bäume zu aufwendig. Auch ein Verbrennen der Stämme in der Müllverbrennungsanlage Bielefeld-Heepen ist nicht möglich. Sie passen dort nicht in den Trichter, dürfen aber auch nicht zerkleinert werden – dies würde eine Verbreitung der Sporen begünstigen.

Der Leiter des Regionalforstamtes OWL, Holger-Karsten Raguse, hatte jetzt im Gespräch mit dem HERFORDER KREISBLATT gesagt, dass erwogen werde, nur die Bäume zu fällen, die aufgrund ihrer mangelnden Standfestigkeit eine Gefahr für Spaziergänger seien. Der Wind habe die meisten Sporen bereits verweht, von einer akuten Gefahr sei nicht mehr auszugehen. »Damit können wir nicht zufrieden sein«, sagt auch Annette Böndel. Die Frau von Roland Armbrust hat gesehen, wie die ersten Ahornbäume beseitigt wurden. »Die Arbeiter waren alle komplett vermummt. So etwas stimmt Außenstehende schon nachdenklich.«

Entsorgung in Mergelkuhle möglich?

Bei allem Verständnis für die problematische Entsorgungsfrage dürfe man nicht einfach auf die bequemste und preiswerteste Lösung setzen. »Die Pilze vermehren sich doch ständig. Letztlich würde der ganze Hombergwald dann dauerhaft zum Risikogebiet«, sagt Roland Armbrust. In der Nachbarschaft werde eine andere Lösung für die Entsorgung der kranken Bäume diskutiert. Auf dem Homberg gebe es eine alte Mergelkuhle. Dort könne man die Stämme lagern und mit Erde abdecken.