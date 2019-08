Auch das Unternehmen Gosch gab der Herforder Markthalle einen Korb: Trotz intensiver Bemühung ist es nicht gelungen, den Fischstand dauerhaft zu besetzen. Frischen Fisch wird’s aber in jedem Fall geben – und zwar im Wagen auf dem Rathausplatz. Foto: Moritz Winde

Von Moritz Winde

Frank Hölscher, Geschäftsführer der betreibenden Stadtmarketing-Gesellschaft Pro Herford, sagte am Freitag: »In den vergangenen Monaten haben wir mehr als 30 Gespräche mit potenziellen Standbetreibern geführt. Darunter waren reine Fischhändler, Köche, Gastronomen und Großhändler. Fakt ist aber leider, dass es bislang nicht gelungen ist, einen Vertrag mit einem Betreiber zu unterzeichnen.«

Der letzte ernsthafte Interessent – er muss sich mindestens für zwölf Monate binden – sei überraschend am Montag abgesprungen. Damit sind nur 19 der 20 festen Stände vermietet.

Kein Fachpersonal zu finden

Hölscher machte keinen Hehl daraus, dass er die vielen Absagen offenbar ein Stück weit auch als persönliche Niederlage empfindet. »Na klar geht das an die Ehre. Aber wir können eben nicht zaubern.« Das Hauptproblem besteht darin, Fachpersonal zu finden. Denn an dem Stand soll nicht nur frischer Fisch angeboten, sondern außerdem frisch gekocht werden.

Das Positive: Bei der Eröffnung an diesem Samstag werde es trotzdem an nichts fehlen, versicherte Hölscher. »Es haben sich heimische Partner gefunden, die sehr kurzfristig einspringen und die Halle und ihr Konzept unterstützen.«

Am Freitag, bei der inoffiziellen Einweihung, steht Heino Pohlmann (Restaurant Steinmeyer) hinter der sechs Meter langen Theke, am Samstag wird ein Team des Kartoffelhauses »Knolle« die Besucher mit Fisch versorgen. »Und am Montag suchen wir weiter nach einer Lösung«, sagt Hölscher.