Polizeieinsatz – 50.000 Euro: Etwa 40 Beamte sind am 19. August fünf Stunden lang rund ums Rathaus beschäftigt. Sie sperren das Gebäude weiträumig ab, beruhigen die Passanten und suchen nach Sprengstoff. Gefunden wird jedoch nichts. Foto: Moritz Winde

Von Moritz Winde

Neben einer großen Verunsicherung bei allen Beteiligten hat der anonyme Anrufer einen erheblichen finanziellen Schaden angerichtet – und zwar mindestens 62.050 Euro.

Ein Unbekannter hatte sich am Morgen des 19. August in der Telefonzentrale gemeldet und mitgeteilt, eine »Plastiktüte unbekannten Inhalts« sei im Verwaltungsgebäude deponiert worden. Bürgermeister Tim Kähler glaubte an einen »sehr schlechten Scherz«, ging aber auf Nummer sicher und ließ das Gebäude evakuieren.

Ausfall Parkgebühren – 50 Euro: Auch Kleinvieh macht Mist. Weil der Rathaus-Platz gesperrt wird, gehen der Stadt Herford die Parkerlöse durch die Lappen. Betroffen sind für einen halben Tag insgesamt 54 Stellflächen. Foto: Moritz Winde

Nicht nur die Kunden, auch die 120 Mitarbeiter mussten die Büros gegen 11 Uhr verlassen. Personalchef Richard Rönn: »Die Zwangspause für einen halben Tag hat 10.000 Euro gekostet.«

Überstunden oder Urlaub mussten nicht genommen werden. »Die Mitarbeiter waren ja da und wollten arbeiten. Wir haben aber entschieden, dass sie nicht weiterarbeiten dürfen. In diesen Fällen dürfen die Arbeitnehmer nicht benachteiligt werden«, sagt Rönn. Das »Betriebsrisiko« trage der Arbeitgeber – sprich, die Stadt bleibt auf den Kosten sitzen.

Von der Räumung waren auch 54 Stellplätze betroffen. »Die Einnahmen auf den Parkplätzen sind natürlich sehr schwankend und eine belastbare Angabe ist nur schwer möglich. Unter Berücksichtigung des Gesamtgebührenaufkommens würde ich den Erlös auf dem Rathausplatz zwischen 2.000 und 2.500 Euro pro Monat angeben oder grob geschätzt knapp 100 Euro pro Tag«, sagt Dieter Wulfmeyer von der Stadtverkehrsgesellschaft.

Den mit Abstand größten Kostenfaktor macht die Arbeit der Polizei aus. Fünf Stunden waren etwa 40 Beamte vor Ort beschäftigt, weitere in der Leitstelle. Ihr Job schlägt nach Angaben von Sprecherin Simone Lah-Schnier mit einem mittleren fünfstelligen Betrag zu Buche. »Mit 50.000 Euro liegt man nicht falsch.«

Zwangspause Verwaltungsmitarbeiter – 10.000 Euro: Früher Feierabend heißt es für 120 Angestellte und Beamte. Weil sie ja da sind und arbeiten wollen, aber nicht dürfen, bleibt die Stadt auf den Kosten sitzen. Foto: Moritz Winde

Hinzu kommt der Einsatz der Sprengstoff-Spürhunde, die mit ihren Herrchen vom LKA aus Düsseldorf anreisten. Ein Sprecher des Innenministeriums wollte die Kosten der Kommissare und ihrer tierischen Partner nicht kalkulieren.

Während es bei den Behörden um Steuergeld geht, hat die »Knolle« Privatvermögen verloren. Das Restaurant im Rathauskeller war gezwungen, den Mittagstisch abzusagen. »Wir mussten Essen wegwerfen und Personal nach Hause schicken«, sagt Betriebsleiter Michael Wendlinger, der das Minus auf 2000 Euro beziffert.

Hoffnung auf Schadensersatz sollte sich indes keiner machen. Zwar versucht die Polizei weiter den Anrufer zu ermitteln – derzeit läuft eine Anfrage beim Telefonanbieter –, doch selbst wenn die Identität des Fremden festgestellt werden sollte, dürfte es nahezu unmöglich sein, ihm eine Straftat nachzuweisen.