Startklar: Mitarbeiter Julian Wree, Marina Hagelganz und Markus Diering (Freizeiteinrichtungen Stadtwerke Herford) und Mitarbeiter Dennis Kuhlmann (von links) an der Eismaschine. Foto: Peter Schelberg

Von Peter Schelberg

Herford (WB). Seit Anfang August laufen die Vorbereitungen: Am Montag, 2. September, ist Saisonstart in der Eishalle »Im Kleinen Felde« – und die Eintrittspreise werden leicht erhöht. Einen Tag eher, am 1. September, dürfen Teilnehmer eines TGH-Workshops und die Eishockeyspieler des HEV die 30 mal 60 Meter große Fläche bereits testen.