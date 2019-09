Auch an den Straßenbäumen hat die Trockenheit Schäden verursacht.

Von Bernd Bexte

Der Wald im Stuckenberg, am Homberg, aber auch der schattenspendende Baumbestand an vielen Straßen wird sich unwiederbringlich verändern und damit das Gesicht der Stadt. Das Alarmierende: Selbst die Experten wissen sich keinen Rat, wie das Baumsterben zu stoppen ist.

Sicher ist allerdings, dass auf die Bürger einiges zukommen wird, sollte die Stadt ernst machen mit ihren Vorschlägen. Sie spricht von »unvermeidlichen Verhaltensänderungen«. Die sind zweifellos notwendig – in vielen Bereichen, von der Mobilität bis zum Konsum. Es geht aber auch um den eigenen Garten. Möglicherweise wird hier bald viel stärker reglementiert, was dort wachsen darf und was nicht. Da ist Streit programmiert, wie die Debatte um das Schottergartenverbot gezeigt hat.

Derzeit gibt es jedoch nur zwei städtische Mitarbeiter, die derlei Vorschriften überwachen. Für die Umsetzung aller vorgeschlagenen Maßnahmen wird die Stadt also viel Geld in die Hand nehmen müssen.