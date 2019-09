Wie die Polizei jetzt mitteilte, wurde der Mercedes Sprinter bereits vor einer Woche, am 29. August, aufgegriffen. Dazu kam es, nachdem ein anderer Verkehrsteilnehmer gegen 13.30 Uhr einen auf der A2 in Richtung Dortmund mit Hunde-Käfigen beladenen Kastenwagen gemeldet hatte.

Beamte der Autobahnpolizei sahen den Sprinter aus Lettland und stoppten ihn auf einem Parkplatz bei Herford. »Neben Unmengen an verschiedenstem Gepäck und Waren, die für diverse Kunden in Irland vorgesehen waren, befanden sich auch vier Hunde in Transportboxen im Fahrzeug«, teilt die Autobahnpolizei mit. Die Hunde waren auf dem Weg aus Estland und Lettland zu ihren neuen Besitzern in Irland.

Weiterfahrt zunächst untersagt

»Neben einer tiergerechten Unterbringung fehlte es an wichtigen veterinärmedizinischen Unterlagen für internationale Tiertransporte«, so die Polizei. Die Autobahnpolizisten wurden vom Veterinäramt Herford sowie einer Kontrollgruppe des Zoll unterstützt. Das Veterinäramt Herford brachte die Hunde in einem Tierheim unter, wo sie sich über Nacht erholen konnten. Zudem wurden die Hunde untersucht.

Die Zollbeamten mussten das bis unter das Dach beladene Fahrzeug zuerst ent- und dann wieder beladen. Dabei habe es keine weiteren Beanstandungen gegeben. Allerdings zeigte sich, »dass das Fahrzeug selbst ohne die Hunde um über 44 Prozent, mehr als 1,4 Tonnen überladen war«. Die Fahrt wurde dem 31-jährigen Fahrer aus Lettland so lange untersagt, bis er die noch fehlenden Transportpapiere besorgt und die überzählige Ladung entfernt hätte.

Auf den Fahrer kommen nun zwei Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die Binnenmarkt-Tierseuchen-Schutzverordnung sowie erheblicher Überladung zu. Die Gesamtstrafe beläuft sich auf 765 Euro.