Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Wenn alles klappt, werden die Herforder im Jahr 2025 Konzerte und Theaterstücke in neuen Sälen genießen können. Zu den Voraussetzungen zählt allerdings, dass die prognostizierten Kosten des OWL-Forums in Höhe von fast 100 Millionen Euro finanziert werden können.

Lösung mit zwei Sälen

Zwölf Seiten umfasst allein die Verwaltungsvorlage, die Bürgermeister Tim Kähler und Andreas Kornacki, Geschäftsführer Kultur gGmbH, am Montag vorgestellt haben. Am 17. September wird sich der Hauptausschuss damit beschäftigen, am 20. September folgt der Rat.

Ziel der in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie ist es, Theater und NWD unter ein Dach zu bringen. Diese Überlegungen entstanden, als klar wurde, dass die Sanierung des Stadttheaters etwa 16 Millionen Euro kosten wird. Hinzu kommt, dass der Sanierungsbedarf für den Schützenhof auf 13,6 Millionen Euro beziffert wird.

Folglich hatten die Planer von der ICG in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Heinrich Böll die Aufgabe, die Möglichkeit eines gemeinsamen Neubaus zu untersuchen. Es habe sich herausgestellt, so Kähler, dass eine Lösung mit zwei Sälen die beste Variante sei: Die Philharmonie benötige eher einen Raum, der einem Schuhkarton gleiche. Das Sprechtheater hingegen brauche Tribünen.

Von Förderung abhängig

»Der Klang muss sich anders verteilen«, so Kornacki. Wenn man also von zwei Sälen ausgeht, einem Studio und weiteren Räumen, stellt sich die Frage, welcher Standort überhaupt in Frage kommt. Hier fallen heutiges Theater und der Platz am Janup als mögliche Orte weg. Was übrig bleibt, sind die heutigen Parkflächen am Alten Güterbahnhof. Dort soll das OWL-Forum entstehen – auf einem ebenfalls zu schaffenden Parkhaus.

Was die Kapazität angeht, so soll der Konzertsaal 1000 Plätze umfassen (Schützenhof: 800). Der Theatersaal fällt etwas kleiner aus als bisher: 650 statt 697.

So weit, so gut geplant – Tim Kähler weiß, dass die prognostizierten 97 Millionen Euro »für die Hansestadt Herford nicht darstellbar sind«. Folglich bemüht sich die Stadt um eine Förderung von Land (Regionale 2022) und Bund. Wenn diese sich jeweils mit einem Drittel beteiligen, bleibt für die Stadt ein Finanzierungsanteil von etwa 32,3 Millionen Euro übrig. Die Kosten für die bloße Bestandssanierung von Theater und Schützenhof liegen bei etwas unter 30 Millionen Euro. Allerdings fällt die jährliche Haushaltsbelastung für die Stadt ungefähr gleich aus.

Besucherzahlen steigern

Bei einem Neubau gehe man von einer Nutzungsdauer von 40 Jahren aus, bei einer Sanierung nur von 25 Jahren. Es entstehe neuer attraktiver Raum für Kongresse und Tagungen, Leute kämen von außerhalb, das OWL-Forum sei neben dem Marta ein weiterer Leuchtturm, Die Besucherzahlen könnten gegenüber dem heutigen Stand gesteigert werden. Und es könnten beide Säle parallel genutzt werden – die Verwaltung führt einige Pluspunkte an, die für einen neuen Zwei-Saal-Bau sprechen. Der alte Theaterbau muss jedoch bleiben, da er auch als Schulaula benötigt wird. Für den Schützenhof könnte sich Tim Kähler auch Abriss und gehobene Wohnbebauung vorstellen.

Ob es mit den beantragten Förderungen von Land und Bund klappt, soll laut Bürgermeister bis zum Jahresende feststehen. Kommen Gelder und stimmt der Rat zu, soll das OWL-Forum 2024 fertig sein. Als Eröffnungsjahr fasst Andreas Kornacki 2025 ins Auge.

Kommentar

Ein Theater- und Konzertbau, der fast 100 Millionen Euro kosten soll: Nicht nur Kulturskeptiker runzeln bei einer derartigen Summe die Stirn. Hinzu kommt für Herford die Marta-Erfahrung, wonach sich anfangs prognostizierte Baukosten im Laufe der Zeit verdoppelt hatten.

Doch das ist Baugeschichte – und man darf den Verantwortlichen glauben, dass sie diesmal von vorneherein realistische, belastbare Zahlen präsentieren wollen. Verlässlichkeit ist auch im Interesse der Experten, die die Machbarkeitsstudie erstellt haben.

Folgt man dem Bürgermeister, stehen die Chancen auf Mittel von Land und Bund gut. Fließen Gelder, könnte ein Neubau aus Herforder Sicht die beste Variante sein. Allerdings bedarf es viel Überzeugungsarbeit. Es ist unwahrscheinlich, dass der Rat bei der ersten Beratung abstimmt.

Entspricht eine 100-Millionen-Euro-Halle dem aktuellen und zukünftigen Kulturangebot sowie dem Kulturbedarf der Stadt Herford? Unter anderem diese Frage gilt es zu beantworten. Kritiker werden das OWL-Forum als überdimensioniert abtun. Es sind berechtigte Zweifel. Und der Bürgermeister wird diese Zweifel an seinem bisher ehrgeizigsten Projekt mit Argumenten ausräumen müssen. Hartmut Horstmann