Von Bernd Bexte

Seit Ende 2016 bietet die Rheinkultur Medien GmbH aus Solingen Schaltkästen der Telekom als Werbeflächen an, nach eigenen Angaben in mittlerweile mehr als 6000 Kommunen – auch in Herford. »Wir haben uns damals vertraglich die Rechte für diese Nutzung der Schaltkästen gesichert«, sagt Geschäftsführer Klaus Peter Weber. Per aufgeklebter Folie oder Plakaten in Aluminiumrahmen werben Betriebe für ihre Produkte und Dienstleistungen.

Der Stadt Herford ist dies ein Dorn im Auge. Im Mai 2018 flatterte der Solinger Firma ein Schreiben ins Haus, auf dem die Stadt darauf hinwies, dass für derlei Werbung im öffentlichen Raum eine Sondernutzungserlaubnis erforderlich sei. Diese liege nicht vor. Die in Herford angebrachte Werbung müsse bis zum 13. Juni 2018 entfernt werden, andernfalls drohe ein Zwangsgeld in Höhe von 1000 Euro pro plakatiertem Schaltkasten. Die Stadt orientiere sich dabei an den angeblichen Jahreseinnahmen pro Schaltkasten. Ob die Zahl zutreffend sei, wollte Weber nicht sagen.

Klage gegen Zwangsgeldandrohung

Er klagte gegen die Zwangsgeldandrohung der Stadt – mit Erfolg. Vor der Verhandlung am Verwaltungsgericht Minden am gestrigen Dienstag hatte sich bereits im Februar das Oberverwaltungsgericht in Münster in einer Eilsache mit dem Fall beschäftigt – mit klarem Tenor: Nur wenn die angebrachte Werbung Passanten und Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Raum behindere, sei die Werbung unzulässig.

»Das ist eindeutig. Das kann man nicht anders sehen, ohne sich lächerlich zu machen«, erklärt der Mindener Verwaltungsrichter Rolf-Lutz Weidemann. Warum denn die Stadt auf ihrem Standpunkt beharre? »Das ist eine Entscheidung der Verwaltungsspitze, sie will ein Urteil«, erläutert die Vertreterin der Stadt, Rechtsrätin Esther Dietz, vor Gericht. Die Werbung sei schlichtweg störend.

Berufung möglich

Klaus Peter Weber sieht dies völlig anders: »Meistens sind die Kästen verschmutzt, mit Graffiti besprüht oder es wird wild plakatiert. Wir hingegen hübschen sie auf.« Das Verwaltungsgericht wird das Urteil den Streitparteien in den nächsten Tagen schriftlich zustellen. Es dürfte deutschlandweit Beachtung finden. »Es ist das erste Urteil in dieser Sache«, sagt Alexander Truß, Rechtsbeistand der Rheinkultur GmbH. Nur eine Handvoll Städte würden wie Herford gegen die Nutzung der Schaltkästen als Werbeflächen angehen. Die Stadt kann jetzt noch in Berufung gehen. »Wir müssen diskutieren, ob wir diesen Schritt gehen«, erklärt Dietz.

Kommentar:

Mal weisen sie auf die nächste Tankstelle hin, mal auf den Schnellimbiss um die Ecke, auf ein Konzert oder eine Theatervorstellung. Plakate und Klebefolien an Schaltkästen der Telekom sollten eigentlich niemanden stören. Schließlich sind die grauen Kästen an sich schon eine Zumutung, im besten Fall einfach nur trist, im schlimmsten Fall verschmiert und verschmutzt. Während andere Kommunen diese Werbemöglichkeit für eigene Veranstaltungen nutzen, geht die Stadt Herford dagegen vor. Das Verwaltungsgericht Minden hatte dafür am gestrigen Dienstag nur wenig Verständnis und machte kurzen Prozess. Nach nur wenigen Minuten war die Sache erledigt, da eindeutig.

Aber warum wehrt sich die Stadt mit allen Mitteln gegen diese Art der sicherlich nicht optimalen, aber alles andere als ruchbaren Gestaltung öffentlich sichtbarer Flächen? Vielleicht geht es ihr darum, einen Konkurrenten vom Werbemarkt fernzuhalten. Denn schließlich hat auch die Stadt mit einem großen Unternehmen für Außenwerbung Verträge für Werbeflächen im öffentlichen Raum geschlossen. Letztlich dreht sich also wohl alles nur ums liebe Geld. Bernd Bexte