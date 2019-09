Von Moritz Winde

Herford (WB). Nach einem Krisengespräch im Rathaus steht nun fest: Einige der von der Rußrindenkrankheit befallenen Ahornbäume im Hombergwald sollen gefällt werden. Und zwar genau jene, die unmittelbar an Wohnhäuser grenzen. Wie viele es sind, soll in den nächsten Tagen ermittelt werden. So soll eine 30 Meter breite Schutzzone entstehen.