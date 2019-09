Von Moritz Winde

Herford (WB). Deal perfekt: Die Stadt Herford hat ein Drittel des Hammersmith-Kasernen-Areals gekauft. Unterdessen läuft die Sanierung von drei Gebäuden auf Hochtouren – und bringt so manche böse Überraschung ans Licht. In einem Jahr sollen hier 361 Studenten einziehen. Die Zeit drängt also.