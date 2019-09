Von Bernhard Hertlein

Unter Druck steht derzeit vor allem der Export. Der Handelsstreit zwischen den USA und China, die Russland-Sanktionen und der Brexit zeigen schon Folgen. »In China, Russland und Großbritannien sind die Verkäufe rückläufig«, sagt Lucas Heumann. »Alle drei Märkte zählen seit vielen Jahren zu den Top 15 der deutschen Möbelexporte«, erklärt der Sprecher der nordrhein-westfälischen Möbelindustrie in Herford und Hauptgeschäftsführer bei den deutschen Küchenherstellern.

Hausaustellungen sind angesagt

Neben der MOW in Bad Salzuflen, der »Möbelmeile« von Oelde bis Delbrück und der »Area 30« in Löhne sind die Hausausstellungen insbesondere der Küchenhersteller mit Besucherzahlen bis 13.000 (Nobilia) Hauptanziehungspunkte der Herbstmessen. Ein Thema dort: die Expansion der drei führenden Hersteller, die alle ihren Sitz in OWL haben.

Auf Küchen entfallen traditionell knapp 30 Prozent des gesamten Möbelumsatzes in Deutschland. Mit 2,522 Milliarden Euro erwirtschaftete die Branche im ersten Halbjahr sogar noch ein leichtes Plus von 1,43 Prozent.

Das sind die großen Drei

Marktführer ist Nobilia – mit einer Gesamtkapazität von 727.000 Küchen. Die Verler bauen derzeit gleich zwei neue Standorte: in Saarlouis und in Gütersloh-Spexard . Allein das neue Werk im Saarland könnte, so berichtet die Zeitschrift »Möbelkultur«, in der Endausbaustufe die Tagesproduktion um 1600 Küchen erhöhen.

Für Häcker (Rödinghausen) bedeutet der Neubau des Werks 5 in Venne die größte Investition in der Firmengeschichte. 450 Arbeitsplätze sollen geschaffen werden, die Kapazität laut »Möbelkultur« von 210.000 auf 310.000 Küchen steigen.

Der dritte Hersteller unter den großen Drei, Nolte, will seinen Expansionskurs von zuletzt jährlich 100.000 zusätzlichen Küchenschränken ebenfalls fortsetzen, sieht dafür aber noch Kapazität am Standort Löhne.

Wohin werden die Küchen verkauft?

Angesichts der Expansionspläne der Top 3 stellt sich die Frage, wo die zusätzlichen Küchen verkauft werden sollen. Frankreich als größter Auslandsmarkt läuft zwar Heumann zufolge stabil. Das galt zuletzt auch für den Heimatmarkt. Gerade in Deutschland, wo die Alno-Insolvenz zuletzt die Nachfrage bei den übrigen Herstellern ankurbelte, bremse nun der Rückgang bei den Baugenehmigungen die Aussichten.

Mit 480 Ausstellern aus 37 Ländern ist die M.O.W. im Messezentrum Bad Salzuflen ein Hauptanziehungspunkt der Herbstmessen. Unter anderem ist eine Sonderschau indischer Hersteller geplant. Die größte ausländische Delegation stellt aber wiederum Polen, gefolgt von Italien.

Der Ausstellungsverbund »Area 30« und »Cube 30« in Löhne, wo sich vom 14. bis 19. September mehr als 130 Hersteller und Marken präsentieren, versteht sich als zentrale Order-Plattform für den Küchen-Fachhandel. Die »Möbelmeile« vereinigt 14 Marken an neun Standorten. Hier zeigen mittelständische Unternehmen insbesondere neue Schlaf- und Wohnzimmermöbel.

Etwas abgelegen von den übrigen Messezentren sind die Ausstellungen von Bega in Lügde und von Polipol in Diepenau. Besonderes bietet in diesem Jahr die Musterring-Gruppe in Rheda-Wiedenbrück. Erstmals präsentiert die Marke auch Outdoor-Möbel.