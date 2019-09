Von Bärbel Hillebrenner

»Immer mehr Anbieter, immer mehr Programm«: So umschreibt Landrat Jürgen Müller die Bedeutung einer Woche, die bereits zum 10. Mal die Menschen unterschiedlicher Nationen zusammenbringen soll und eigentlich, so Müller, eher schon zu einem Interkulturellen Monat geworden sei.

Mehr Flüchtlinge in Ausbildung

Statt des bisherigen Flyers ist gleich eine ganze Broschüre mit Inhalt gefüllt worden. Integration funktioniere im Kreis Herford, sagt Müller. Die Zahl der Flüchtlinge, die in die Ausbildung kämen, nehme zu. Leben, arbeiten, wachsen – dieses Ziel sei an unterschiedlichen Stellen zu beobachten und auch schon erreicht.

»Sich gegenseitig kennenlernen, sich vernetzen, die Integration fördern« – so sieht zum Beispiel Salwa Al-Mahmoud das Ziel der Veranstaltung. Die Frau aus Syrien ist seit Jahren in Herford zu Hause und vertritt den Caritasverband für Stadt und Kreis Herford. Die Begegnungen untereinander, auch mit und unter den Neu-Zugewanderten, steht für sie im Mittelpunkt der Interkulturellen Woche – wenngleich oftmals, vor allem zu den Fachvorträgen, mehr deutsche Bürger als Menschen mit Migrationshintergrund kommen. Stichwort: Sprachbarriere! »Jedes Angebot ist aber für alle offen«, betont Mirjam Bibi, Leiterin des Kommunalen Integrationszentrums.

5000 Aktionen in 500 Städten

»Widunetz«, das Netzwerk für Integration und Vielfalt, beteiligt sich in diesem Jahr zum 10. Mal an dem bundesweiten Aktionsprogramm. Neben Vereinen, Beratungsstellen, Kirchengemeinden, Weiterbildungsinstituten und unterschiedlichen Religionsgemeinschaften machen auch Verbände und Behörden mit.

»Dass wir im Kreis Herford eine so gute Vernetzung haben, ist etwas ganz besonderes. Wir arbeiten zusammen, tauschen uns aus und können uns so gegenseitig unterstützen«, erklärt Mirjam Bibi. »Widunetz« besteht seit 2008 und ist eine Kooperation des Kreises Herford, der Städte und Gemeinden, der Träger der freien Wohlfahrtspflege im Kreis Herford sowie weiterer Organisationen. Deutschlandweit findet die Interkulturelle Woche in 500 Städten mit 5000 Veranstaltungen statt.

Beispiele aus dem Programm

Das Jobcenter stellt sich vor am 19. September um 17 Uhr. » Die offene Infoveranstaltung ist insbesondere auch für Ehrenamtliche, die mit Flüchtlingen arbeiten«, erklärt Inken Quebe.

Orientalisch wird es am 22. September ab 15 Uhr im Gemeindehaus St. Johannes Baptist. Es gibt Literatur, Musik und Spezialitäten aus mehreren orientalischen Ländern. Hier sollen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religionen zusammenkommen. Das gleiche Ziel hat das Sprachencafé »Mosaik«, das am 23. September von 15 bis 17 Uhr in die Löhner VHS einlädt.

Zwei Kultur-Aufführungen

Perspektiven in den Pflegeberufen sollen am 24. September von 10 bis 11.30 Uhr im Haus Elisabeth diskutiert werden. Hier sind vor allem auch Migranten angesprochen, sich zu informieren.

Aufführungen stehen auf dem Programm am 25. September um 18 Uhr im Herforder Café Bitter (das Schauspiel Zivilcourage) und am 26. September nach der Eröffnung des Zwiebelmarktes in Bünde. Dort zeigen Schüler ein interkulturelles Tanzprojekt.Auch das Thema Ausgrenzung im Sport wird thematisiert. Das Seminar des Kreissportbundes am 26. September richtet sich gegen Diskriminierung und Rechtsextremismus.

Das gesamte Programm unter: www.widunetz.de