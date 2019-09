Von Karl-Hendrik Tittel

Der Auftakt dieses Herbstspielplanes ist für den 2012 gegründeten Herforder Verein ein besonderer. Und das nicht nur, weil Magnus Lindgren, den Freunde des Musik Kontors bereits aus den Kooperationsprojekten mit der Bielefelder Oetkerhalle kennen, erstmals in Herford spielt. Es ist die »ungewohnte und zugleich nicht ungewohnte Stelle«, begrüßt der Vereinsvorsitzende Ralf Hammacher das Publikum im Forum des Marta-Museums und nicht wie üblich im Stammklub Schiller.

Konzert von Herbie Hancock in der Oetker-Halle ist ausverkauft

Bis auf das bereits ausverkaufte Konzert von Herbie Hancock am 6. November in der Oetker-Halle werden in dieser Saison alle Konzerte des Musik Kontors im Martaforum stattfinden. »Wir ziehen für einige Monate um, weil das Schiller umgebaut wird. Da steht zurzeit kein Stein auf dem anderen, im April oder Mai wird es dort weitergehen – schön, dass wir solange hier zu Gast sein dürfen«, so Hammacher.

Auch Magnus Lindgren zeigt sich von der Spielstätte begeistert: »Was für ein tolles Museum, und auch ihr seid alle sehr hübsch«, schmeichelt er dem Publikum in deutscher Sprache. Dieser verschmitzte Lausbubencharme – passend zum verwuschelten Haarschopf – wirkt angenehm unprätentiös, der 45-Jährige stellt nicht sich, sondern seine Musik in den Vordergrund

Und die wird mit dieser ganz besonderen Mischung aus Fokussiertheit, Lässigkeit und Spielfreude zelebriert, wie man sie beim Modern Jazz häufig findet. Dabei beschränken sich Lindgren (Querflöte, Saxofon, Tasten und Effekte) und seine schwedischen Mitstreiter Henrik Janson (Gitarre) und Per Lindvall (Schlagzeug) sowie der Däne Lars Danielsson (Bass) keinesfalls auf dieses, naturgemäß durch eine große Stilvielfalt geprägte Genre allein.

Jedes Solo der Akteure wird mit Spontanapplaus bedacht

Auch Swing und Free Jazz ist zu hören sowie nicht wenige Latin-, Pop-, Rock- und Klassik-Elemente, arrangiert zu komplexen Soundgebilden, Up-Tempo-Nummer oder gefühlvollen Balladen. Inspiration findet Magnus Lindgren nicht nur im reichen Fundus zwischenmenschlicher Gefühle, sondern auch einmal »unverhofft in der Beleuchtung des Stockholmer Fernsehturms«.

Wie am Samstagabend im Martaforum zu hören ist, kommt dabei stets etwas Gutes heraus. Die Chemie zwischen den Musikern passt hervorragend. Jedes Solo der Akteure wird mit Spontanapplaus bedacht, das Publikum weiß, was sich gehört.

»Ich wollte schon seit Langem zu einem Konzert vom Musik Kontor, heute hat es endlich geklappt«, sagt Zuschauer Jo Eckert. Er sei besonders angetan von der Virtuosität und der Kommunikation der Musiker untereinander. »Jazz ist wie Rotwein, der Geschmack muss mit der Zeit reifen«, sagt der Steinhagener.