Was ist hier denn ausgelaufen? Diese Steine in der Bäckerstraße sind völlig verdreckt. Foto: Moritz Winde

Von Ralf Meistes

Herford (WB). 24.000 Euro im Jahr – so viel Geld will die Stadt Herford für die Reinigung des Pflasters in der Fußgängerzone ausgeben. Eine Reinigungsmaschine mit Schrubbdeck soll für saubere Steine zwischen Bäckerstraße und Lübberstraße sorgen. Einen ersten Reinigungsdurchgang soll es noch im Herbst geben.

Seitdem das neue Pflaster verlegt worden war, hat es immer wieder Kritik gegeben. Vor allem nach dem Hoekerfest gab es hässliche dunkle Flecken auf dem neu verlegten Pflaster. »Das neue Pflaster ist offenporig und damit stark saugend«, antwortete Daniela Rönn aus der Bauverwaltung jetzt auf eine Anfrage der Grünen.

Mit anderen Worten: der neue Naturstein wird schneller dreckig. Außerdem sei das Pflaster noch nicht zu nachgedunkelt, weshalb die Verschmutzungen derzeit noch deutlicher zu erkennen sind.

Verschiedene Verfahren getestet

Die Kehrmaschinen der SWK bekommen das Problem nicht in den Griff. Also hat die Stadt in den vergangenen Wochen verschiedene Verfahren zur Reinigung des Pflasters getestet.

Die jetzt bevorzugte maschinelle Nassreinigung sollte dreimal im Jahr erfolgen. Ein Reinigungsdurchgang nimmt von der Bäckerstraße bis zur Lübberstraße etwa eine Woche in Anspruch. Auch, weil Teilbereiche nicht von der Maschine erreicht werden und somit per Hand nachgereinigt werden müssen. Ein Reinigungsdurchgang wird laut Beigeordnetem Dr. Peter Böhm etwa 8000 Euro kosten, also 24.000 Euro bei drei Reinigungen im Jahr.