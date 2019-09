Von Moritz Winde

Herford (WB). Karsten Buschmann ist an der Spitze der Herforder Feuerwehr angekommen: Ab 1. November wird er Chef von 420 aktiven Mitgliedern. Die Feuerwehrkarriere wurde ihm sozusagen in die Wiege gelegt. Der 47-Jährige wuchs im Gerätehaus auf.

»Mein Vater Manfred war 40 Jahre Gerätewart der Löschgruppe Elverdissen. Wir wohnten mit der Familie oben drüber«, sagt Karsten Buschmann. Klar, dass er als kleiner Steppke schnell Berührung zur Feuerwehr bekam – oder anders gesagt: Er war mittendrin. Wenn der Zug zu Einsätzen aufbrach, sich zu Dienstabenden traf oder den Ernstfall probte: »All das hautnah mitzuerleben, war natürlich spannend. Es war immer Action.«

»Das lässt einen nicht kalt«

Das Feuerwehrgerätehaus in Elverdissen: In der Wohnung wuchs Karsten Buschmann auf. Hier wird er sein Büro beziehen. Foto: Moritz Winde Das Feuerwehrgerätehaus in Elverdissen: In der Wohnung wuchs Karsten Buschmann auf. Hier wird er sein Büro beziehen. Foto: Moritz Winde

Mindestens genau so faszinierend wie die Arbeit der Brandbekämpfer war ihre technische Ausrüstung. »Wer ist als Junge nicht von Feuerwehrautos beeindruckt?« Karsten Buschmann schwärmt aber auch vom Zusammenhalt der Gruppe. Und ihm liegt noch etwas am Herzen: »Mir war und ist es wichtig, anderen Menschen zu helfen.«

Umso mehr an die Substanz gehe es, wenn die Helfer nicht mehr helfen können. So wie in den 90er Jahren, als Wohncontainer für Flüchtlinge am Jahn-Stadion brannten und zwei Menschen ihr Leben verloren. Oder als vor einigen Jahren eine junge Frau auf der Ringstraße tödlich verunglückte. Buschmann: »Das lässt einen nicht kalt.«

Es dauerte allerdings eine gefühlte Ewigkeit, bis Karsten Buschmann selbst zum Löschangriff ausrücken konnte. Erst mit 17 im Jahr 1989 konnte er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Elverdissen werden. Dann endlich hatte er die Altersgrenze erreicht und durfte die Erwachsenen-Grundausbildung absolvieren. »Leider gab es damals keine Jugendfeuerwehr. Die wurde erst 1997 gegründet«, erzählt Buschmann, der die Elverdisser Jugendwehr nicht nur aus der Taufe hob, sondern auch zehn Jahre leitete.

Zurück zu den Wurzeln

In seiner 30-jährigen Mitgliedschaft bekleidete er etliche Posten: Er war Schriftführer, Chronist und Gerätewart. Seit 20o7 hat er das Kommando in der Elverdisser Wehr, in der 44 Kameraden aktiv Dienst tun. Vor zwei Jahren wurde er Vize-Chef der gesamten Herforder Feuerwehr. Und all das parallel zu seinem eigentlichen Beruf. Karsten Buschmann arbeitet bei der Straßenmeisterei in Löhne.

Weil die demnächst beginnende Doppelbelastung aber zu groß wird, will er im Februar bei der nächsten Jahreshauptversammlung sein Amt als Löschgruppenführer zur Verfügung stellen.

Dann will er sich voll auf seine neue Aufgabe als Chef konzentrieren, die ihn übrigens zurück zu den Wurzeln bringt. Karsten Buschmann wird sein Büro im Feuerwehrgerätehaus Elverdissen haben – und zwar in genau der Wohnung, in der er als Kind aufgewachsen ist.