Herford (WB). Jemand hat zwischen Freitag und Samstag zwei Transporter einer karitativen Einrichtung in Herford durchwühlt. Die Scheiben wurden eingeschlagen.

Laut Polizei wurde ein silberner VW-Kleintransporter am Freitag gegen 19.55 Uhr neben einem weißen VW-Transporter in der Straße »Auf der Freiheit« abgestellt. Zeugen entdeckten die eingeschlagenen Scheiben der beiden Transporter am Samstagmorgen.

Noch ist nicht klar, womit die Täter die Fahrzeugscheiben zerschlugen. Eine Auflistung der entwendeten Gegenstände wird derzeit noch erstellt. Jegliche Hinweise zu der Tat erbittet die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221/8880.