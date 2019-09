Wigbert Pieper (links) und Hermann Fleer vom Verein EngerIMPULSiv stimmen schonmal ein auf »Finne dich selbst«, das Programm mit dem Kabarettist und Autor Bernd Gieseking am Freitag, 4. Oktober, in Enger gastiert. Foto: Daniela Dembert

Von Daniela Dembert

Enger(WB). »Finne dich selbst« heißt es für Bernd Gieseking, als er sich gemeinsam mit seinen Eltern Ilse und Hermann ins Auto quetscht und auf die Reise nach Finnland macht. Am Freitag, 4. Oktober, erzählt der Kabarettist in der Aula des Widukind-Gymnasiums von seinem Roadtrip der besonderen Art.

So skurril und absurd die Ausführungen Giesekings auch anmuten dürften, sie beruhen auf einer wahren Begebenheit, vom Autoren und Bühnenmann lediglich ein wenig mit Wodka und Birkenaroma aufgegossen. Der gebürtige Mindener ist tatsächlich mit seinen Eltern 3800 Kilometer weit ins Land der Saunen und Elche gereist, um dort seinen Bruder zu besuchen, der mit einer Finnin liiert ist.

Wie tickt denn nun dieses als trinkfest und sangestüchtig bekannte Völkchen? Warum ist die finnische Sprache so unsäglich schwer und wie viele Mücken kommen eigentlich auf jeden Einwohner?

Roadtrip stärkt Familienbande

Bernd Gieseking ist den wichtigsten Fragen nachgegangen und hat manchmal sogar eine Antwort gefunden. Immer dabei: Ilse und Hermann, die sich nach jahrzehntelanger Ehe nach wie vor nahe stehen, bloß eben auf ostwestfälische Art.

Der Autor und Radiomoderator wirft einen aberwitzigen Blick auf Land und Leute, kennt am Ende nicht nur fast jedes Rentier mit Namen, sondern »finnet« auch seine familiären Bande frisch gestärkt.

»Zwei von uns haben das Programm schon vor einigen Jahren beim Karnevalskabarett in Spenge gesehen und vor Lachen unter dem Tisch gelegen«, erzählt Matthias Rasche, Geschäftsführer des veranstaltenden Vereins EngerImpulsiv.

Saunatuch als Platzfreihalter

Wigbert Pieper, Vorsitzender des Vereins, scherzt: »Jeder, der kommt, sollte sich dringend ein Saunatuch mitbringen, um einen guten Platz zu reservieren«, denn an diesem Abend herrsche freie Platzwahl.

Über Bernd Gieseking dürfte so mancher Kulturfreund schon an unterschiedlichster Stelle gestolpert sein. Neben seinen kabarettistischen Solo-Programmen tritt er auch gemeinsam mit Kollegen auf, ist in Radiofeatures zu hören, verfasst Kinderbücher und gestaltet Kinderhörspiele, unter anderem für WDR 5, moderiert, doziert und schreibt Kolumnen für die »Wahrheit«, die Satireseite der taz.

Wer den humorigen Wahl-Dortmunder live sehen möchte, kann sich ab sofort Karten im Vorverkauf für 15 Euro, ermäßigt 7,50 Euro in der Buchhandlung Liebold, Burgstraße 20 in Enger sichern. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn des etwa zweistündigen Programms mit Pause ist um 20 Uhr.

Vor dem kabarettistischen Abend und in der Pause gibt es Gelegenheit, sich mit Getränken und Laugengebäck einzudecken oder am Büchertisch zu stöbern.