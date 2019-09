Der Maler Weizenfeld in seinem Atelier: Die hinter ihm zu sehenden Arbeiten werden in der Ausstellung zu sehen sein. Foto: Hartmut Horstmann

Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Vorbei ist die Zeit des einsamen Cowboys. Wer sich in der modernen Welt nicht gut vernetzt, fällt aus dem Raster. Um Netzwerke geht es in den neuen Bildern des Malers Weizenfeld, der sich selbst im Kunstbetrieb als Außenseiter sieht. Zu sehen sind die Arbeiten in einer Ausstellung in Bielefeld.

»Waschstraße für Sozialhygiene«

»Neue Befunde« heißt die Präsentation, die am 22. September um 11.30 Uhr im Zentrum für interdisziplinäre Forschung eröffnet wird. Wie für Weizenfeld (66) üblich hat er nahezu alle Arbeiten speziell für die Ausstellung angefertigt. Den Schwerpunkt bilden Gemälde, aber auch zwei Installationen sind darunter.

So drückt sich der spöttisch-kritische Geist des Künstlers, der einst in einer Punkband spielte, in einer Aneinanderreihung von fünf Bidets aus. Der ungewöhnlichen Installation gibt der Herforder den Titel »Waschstraße für Sozialhygiene«.

Überhaupt die Namensgebungen: »Wer meine Arbeiten sieht und den Titel kennt, braucht keine weiteren Erklärungen mehr«, sagt Weizenfeld. Die Bilder jedoch namenlos nur für sich selbst sprechen zu lassen – das ist seine Sache nicht. Im besten Fall gehört der originelle Titel dazu. In der »Befunde«-Ausstellung gibt er den Bildern Namen wie »Netzstörung«, »Verschlingung« oder »Abwicklung«.

Welt ohne Heilsplan

Auf die Netzwerk-Idee kam der Herforder, als er sich darüber Gedanken machte, was zu dem Ausstellungsort, dem Zentrum für interdisziplinäre Forschung, passen könnte. Denn die gesellschaftliche Relevanz der Kunst ist ihm bisher immer wichtig gewesen und Weizenfeld sagt: »Wir werden zunehmend von Netzwerken beherrscht.« Wobei der Künstler dies nicht zu negativ verstanden wissen will, so dass er neutral formuliert: »Wir denken zunehmend in Netzwerkstrukturen.«

An Würmer oder Schlangen mag der Betrachter bei dem Gemälde »Netzwerke« denken. Diese sind ineinander verknäult. Das Bild drücke aus seiner Sicht Schönheit und gleichzeitig Verwirrung aus, sagt der Künstler, der dabei auch an ein wucherndes Rhizom denkt – ein Netzwerk, frei von Hierarchien.

Weizenfeld blickt auf eine Welt, der der Heilsplan abhanden gekommen ist. Doch er will sich nicht mehr ärgern, sondern kündigt den Abschied von der »No Future«-Malerei an. Er habe das Bedürfnis, sich ins Gegenstandslose der Malerei zu verlieren. Die Ausstellung in Bielefeld weise den Weg.

Moderne Landschaftsmalerei

Doch so ganz ohne Gesellschaftskritik kommt der Alt-Punk noch nicht aus. »Abwicklung« heißen zwei seiner großen Gemälde, die der Künstler als zeitgemäße Landschaftsmalerei bezeichnet: »So würde Caspar David Friedrich heute malen, wenn er sehen würde, was wir mit der Natur machen.«

Die Ausstellung »Neue Befunde« ist bis zum 20. Dezember zu sehen. Am 28. November gibt es ab 18.30 Uhr ein Künstlergespräch mit Beate Freier-Bongaertz (Kunstverein Gütersloh) und eine Soundperformance.