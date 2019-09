Von Hartmut Horstmann

Eigentlich hätte der Film über den Herforder Jaguarclub bereits Ende 2017 fertig sein sollen – doch immer mehr Gesprächspartner entwarfen ein immer breiteres Stimmungsbild. Jetzt ist die Dokumentation fertig und drei Aufführungstermine stehen fest: 8. und 13. November ab 18 Uhr im Kino Capitol sowie am 18. Dezember in Bielefeld (Kamera).

Mit etwa 30 lokalen Zeitzeugen hat Rainer Bärensprung gesprochen – gerade für den Premierentermin des Films gibt es eine umfangreiche Gästeliste, so dass es sich empfiehlt, sich frühzeitig um Karten zu bemühen. Diese sind ab Dienstagabend im Kino direkt oder online erhältlich .

»Als der Jaguar nach Herford kam«: Diesen Titel trägt der Film, der eine Länge von 130 Minuten erreicht. Für Leute, die damals den Club besucht haben, bleibt vor allem das Frühjahr 1967 unvergessen – als sich Jimi Hendrix sowie die Bands Cream und The Who die Ehre gaben.

Von Herford nach Vlotho zu Fuß

Als Rainer Bärensprung sein Filmprojekt vor zwei Jahren vorstellte, suchte er nach Herforder Konzertbesuchern, deren Leben sich durch die Auftritte der Weltstars verändert hatte. »Doch das wären dann nur Musikerbiographien geworden«, sagt der Filmemacher aus Bielefeld. Die ersten Gespräche zeigten ihm, dass es sinnvoller ist, ganz unterschiedliche Charaktere und Biographien in Szene zu setzen.

Von den etwa 30 Zeitzeugen kommen neun zu Wort. In Interviews erzählen sie vom Herford der 60er Jahre, hinzu kommen Spielszenen, die an die Erinnerungen anknüpfen. Eine der Szenen spielt in einer Turnhalle, eine andere führt bis nach Vlotho – wenn weder Bus noch Auto zur Verfügung standen, blieb nach dem Konzert manchmal nur der lange Marsch in der Dunkelheit.

Großer Respekt vor Carola Frauli

Je mehr Zeitzeugen Bärensprung befragte, desto größer wurde sein Respekt vor der Jaguarclub-Gründerin Carola Frauli: »Diese Frau ist ewas ganz Besonderes.« Der Mut, den sie gehabt habe, in einer kleinen Stadt so etwas zu wagen: »Sie war eine Pionierin, die sich gegen viele Widerstände durchgesetzt hat.«

Die neue wilde Musik aus London und den USA, dagegen das konservative Herford: Der Filmemacher geht davon aus, dass das Aufeinandertreffen dieser verschiedenen Welten auch die Menschen außerhalb von Herford interessiert, dass der Film auch in Großstadt-Kinos gezeigt wird.

Noch verrät er nicht, welche Personen mitmachen: »Das soll eine Überraschung werden.« Nur der Name Carlo Dewe fällt – der Vorsitzende der Rockakademie war einer der ersten, mit denen Bärensprung gesprochen hatte.