An einem der Bushäuschen direkt neben dem Bahnhof in Kirchlengern hatte sich der Mann vor zwei 16-Jährigen entblößt. Tags darauf belästigte er eine 18-Jährige in Bünde. Foto: Daniel Salmon

Von Moritz Winde

Kirchlengern/Bünde/Herford (WB). Als der Mann plötzlich hinter der Scheibe auftaucht, hält er seinen Penis in der Hand. Die beiden Mädchen in der Bushaltestelle springen erschrocken auf. Eine sagt: »Verpiss dich!« – und zeigt ihm den Mittelfinger.

Im Zeugenstand konnten sich die Schülerinnen am Mittwoch noch gut an den »unangenehmen« Vorfall erinnern. Unabhängig voneinander schilderten sie dem Herforder Jugendschöffengericht die Ereignisse, die sich am 1. Mai in den Nachmittagsstunden am Bahnhof in Kirchlengern abgespielt hatten. »Als ich aus dem Zug ausstieg, guckte mich der Mann schon so komisch an«, sagte eine der 16-Jährigen.

Was die Jugendlichen nicht wissen konnten: Vor ihnen hatte sich soeben ein mehrfach vorbestrafter Sexualstraftäter entblößt und anschließend perverse Anspielungen mit dem Mund gemacht. Der 25-Jährige verbrachte etliche Jahre seines Lebens hinter Gittern. Zu den Delikten zählen Drogenbesitz, Diebstahl, Exhibitionismus, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung. Weil er sich an einem Kind vergangen hatte, wurde er 2010 zu einer dreieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt. Damals war der Schulabbrecher gerade 16 Jahre alt.

Nachdem sich der gebürtige Arnsberger den beiden Mädchen fast nackt in Kirchlengern gezeigt hatte, kam es nur einen Tag später zur nächsten Sextat – diesmal im Bünder Bekleidungsgeschäft Kik an der Wasserbreite. Dort fasste er einer 18-Jährigen von hinten zwischen die Beine an die Vagina.

Seit Anfang Mai in U-Haft

»Ich habe meine Tochter auf einmal schreien gehört. Dann begann sie zu weinen. Sie war völlig fertig mit den Nerven«, erinnerte sich die Mutter, die mit im Geschäft war. Und weiter: »Der Mann ist uns etwa 20 Minuten durch den Laden gefolgt. Wir fühlten uns bedrängt.« Der 25-Jährige flüchtete, konnte aber wenig später von der Polizei am Bahnhof festgenommen werden. Seitdem sitzt er in U-Haft in der JVA Bielefeld.

Der Angeklagte machte wie schon zum Prozessauftakt keine Angaben zu den Vorwürfen, sagte lediglich, er habe in dieser Zeit aufgeputscht von Amphetaminen zehn Tage lang nicht geschlafen. Seine kognitiven Fähigkeiten seien zum Teil außer Kraft gesetzt gewesen. Er nehme seit seinem 13. Lebensjahr Drogen.

Das Gericht verurteilte ihn wegen exhibitionistischer Handlung und sexuellen Übergriffs zu zweieinhalb Jahren Gefängnis. Strafmildernd bewerteten die Richter die nicht so hohe Eingriffsintensität und nicht zu widerlegende geringe drogenbedingte Enthemmtheit. Dem gegenüber standen allerdings die hohe Rückfallgeschwindigkeit, das bewusste Aussuchen junger Opfer, planvolles Vorgehen und kein Wahrnehmen von Hilfsangeboten.