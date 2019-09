Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). The Show must go on. Diese Durchhalteparole gilt in diesen Tagen insbesondere für das Stadttheater. Während im Rat am Freitag über den zukünftigen Standort diskutiert wird, beginnt am Samstag die neue Saison.

Alles läuft schief

Angesichts der politischen Debatten handelt es sich um eine besondere Saisoneröffnung. Denn zu erwarten ist, dass die Besucher in der Pause weniger über das Stück als vielmehr über die Zukunft des Hauses sprechen.

Die Zukunft ist offen – da scheint das Eröffnungsstück zur allgemeinen Situation zu passen: »Chaos auf Schloss Haversham«. Versprochen wird eine Slapstick-Komödie – und es geht auch in dem Stück ums Theater, um den Versuch, einen Krimi unfallfrei auf die Bühne zu bringen.

Doch Darsteller verschwinden, die Technik versagt, das Bühnenbild kracht in sich zusammen: Die Autoren Henry Lewis, Jonathan Sayer und Henry Shields haben ein Stück im Stil der klassischen englischen Komödie geschrieben. Am Ende gilt auch für die Studentengruppe, die das Stück spielen will: »The Show must go on.«

My Fair Lady

Wer sich kurzfristig zu einem Besuch des Theaters entscheidet, hat an der Abendkasse gute Kartenchancen. Anders sieht es aus bei einer weiteren Komödie. Für »Weihnachten auf dem Balkon« am 14. Dezember seien nur noch etwa 60 Karten erhältlich, ist von der Theaterkasse zu erfahren. Kein Wunder, denn die Tourneebühne, die »Komödie am Kurfürstendamm«, gilt in Herford als Erfolgsgarant.

Noch enger, was die Karten angeht, wird es bei »My Fair Lady« – präsentiert am 1. Februar vom Landestheater Detmold. Es gebe nur noch Restkarten, heißt es.

Wie bereits berichtet, erwies sich die Nachfrage bei zwei Stücken als derart groß, dass bereits einen Monat vor der Eröffnung Zusatztermine angeboten worden sind: »Eine Stunde Ruhe« (Zusatztermin am 15. November) und »Drei Männer im Schnee« (13. Februar).

Von Hagen Rether bis Ingolf Lück

Ein gewisses Eigenleben führt die Reihe Comedy und Kabarett. Diese läuft unabhängig vom normalen Abo-Angebot und als Quotenbringer erweisen sich im Vorverkauf Hagen Rether (11. Oktober), Wilfried Schmickler (22. November) und Ingolf Lück (5. März).

Wer sich für einen Abend mit einem der drei Herren interessiert, sollte mit dem Kartenkauf nicht zögern. Das Theaterbüro ist unter 05221/50007 erreichbar.

Drei Bücher zu gewinnen

»Hinter den Kulissen – Plaudereien mit Prominenten«: Diesen Titel trägt ein Buch der Herforderin Helga Ruß. Die Autorin, die seit Jahrzehnten für das HK Theaterrezensionen verfasst, erzählt von ihren Begegnungen mit Stars wie Götz George, Senta Berger und Hardy Krüger.

Das HK verlost drei Exemplare des kurzweilig zu lesenden Buches. Wer teilnehmen will, muss sich an diesem Donnerstag, 19. September, in der Zeit von 13 bis 13.10 Uhr un­ter Tel. 05221/590811 melden