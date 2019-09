Von Bernhard Hertlein

Herford/Hövelhof (WB). Hubertus Beringmeier soll Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV) in Münster werden. Am Mittwochabend wurde der 57-Jährige vom Bezirksvorstand OWL, dessen Vorsitzender er ist, einstimmig als Nachfolger für den im Frühjahr 2020 aus dem Amt ausscheidenden westfälischen Bauernpräsidenten Johannes Röring nominiert.

Der Bezirksvorstand tagte am Mittwoch in Herford unter dem Vorsitz von Beringmeiers Stellvertreter Antonius TIllmann aus Warburg. Die Landwirtschaft steht seit einigen Jahren immer wieder auch in der öffentlichen Kritik. Schon in seinem jetzigen Amt hat Beringmeier seine Berufskollegen aufgefordert, noch mehr das Gespräch mit der Gesellschaft zu suchen, um Vorurteile gegen die Bauern abzubauen.

Röring hat im Juni angekündigt, das Amt des Bauernpräsidenten in Westfalen-Lippe im Frühjahr 2020 zur Verfügung zu stellen. Er wolle sich künftig auf seine Aufgabe als CDU-Bundestagsabgeordneter des Kreises Borken konzentrieren.

Gewählt wird der neue WLV-Präsident vermutlich am 17. Februar 2020 von den gut 110 Delegierten des Verbandsausschusses. In ihm sind außer den drei Bezirksverbänden auch einige landwirtschaftliche Organisationen vertreten. Jahrzehntelang kam der WLV-Präsident aus dem Bezirk Münsterland. Bislang hat jedoch weder dieser noch der dritte regionale Bezirksverband Sauerland einen Kandidaten ins Rennen geschickt.

Traditionell stellen die beiden Bezirksverbände, die bei der Wahl zum Präsidenten nicht zum Zuge kommen, die Stellvertreter. Dies sind im Augenblick Wilhelm Brüggemeier aus Enger (Kreis Herford) und Henner Braach aus dem sauerländischen Netphen.

OWL-Bauernpräsident ist Beringmeier seit 2015. Zuvor war er sechs Jahre Paderborner Kreis- und seit 2000 Ortsverbandsvorsitzender. Er bewirtschaftet einen Hof mit Schweinehaltung und Ackerbau in Hövelhof-Espeln. Beringmeier und seine Frau Christiane haben drei erwachsene Kinder. Sein ältester Sohn Michael (31) leitet mit ihm gemeinsam den Betrieb. Seine Hobbys sind Radfahren und Geflügelzucht (Tauben und Hühner), vor allem Wassergeflügel (Gänse und Enten).