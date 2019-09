Etwa 8000 Tonnen Klärschlamm fallen jährlich im Herforder Klärwerk an und werden in Kraftwerken verbrannt. Der im Schlamm enthaltene Phosphor soll ab 2029 recycelt werden. Foto: Schelberg

Von Peter Schelberg

Herford (WB). Wo und wie soll künftig Klärschlamm aus Herford verwertet werden? In dieser Frage soll der Rat an diesem Freitag kurzfristig eine Vorentscheidung treffen. Das hat die Fraktion »Bürger für Herford« kritisch hinterfragt.

Aus Klärschlamm soll ab 2029/2032 Phosphor recycelt werden. Potentielle Partner der Stadt wären die Klärschlamm-Kooperation OWL, in der mehr als 70 Kommunen zusammenarbeiten, oder eine neue Tochtergesellschaft des Energieversorgers Westfalen Weser Energie GmbH (WWE).

WWE hat Entsorgungsprojekt gestartet

Der hat ein Entsorgungsprojekt entwickelt. Der Rat soll eine Beteiligung der Stadt am WWE-Projekt beschließen – das jedenfalls schlägt Bürgermeister Tim Kähler vor. Die WWE, an der die Stadt 19,53 Prozent Geschäftsanteile hält, hat eine Ausschreibung zur Klärschlamm-Verbrennung und Phosphor-Gewinnung gestartet. Mit Blick auf Bindefristen der Anbieter soll nach Informationen dieser Zeitung eine Entscheidung des Rates bis spätestens 15. Oktober vorliegen.

Aus Sicht der »Bürger für Herford« wäre das jedoch eine überhastete Entscheidung. Die Fraktion haben deshalb klargestellt, dass sie nicht zustimmen werde. Gründe haben Fraktionschef Lothar Wienböker und BfH-Mitglied Andreas Jotzo im Redaktionsgespräch erläutert. »Die WWE hat ausgeschrieben, ohne von den Räten der Kommunen, die Anteilseigner sind, einen Auftrag bekommen zu haben«, kritisiert Jotzo.

Damit werde Druck ausgeübt, weil die Situation so dargestellt werde, als sei WWE weiter als die OWL-Kooperation. Dabei hätten die Beteiligten bis 2029 Zeit. »Wenn WWE eine Ausschreibung macht, ist das ihr gutes Recht. Ob wir das aber im Rat zum Maßstab unserer Entscheidung machen müssen, nur weil deren Ausschreibungsfrist abläuft, ist eine ganz andere Frage.«

Bürger für Herford: »Wollen Mülltourismus vermeiden«

Die BfH kritisieren, dass ein Thema »dieser Tragweite so kurzfristig abgehandelt werden soll«. So schweige sich WWE zum Standort einer Monoverbrennungsanlage aus, sagt Wienböker auf Nachfrage. »Und nach dem Beschluss zum Klimanotstand in Herford wäre es doch fahrlässig, einem Projekt zuzustimmen, dessen Standort ich nicht kenne und mit dem ich womöglich zum Mülltourismus beitrage.«

Viele Fragen seien noch offen, nennen Wienböker und Jotzo Beispiele: »In welchem Umfang entstehen giftige Stoffe während des Recycling-Prozesses? Welchen Weg gehen die anderen Städte in OWL? Ist eine Zusammenarbeit von WWE und der Klärschlamm-Kooperation OWL denkbar?«

»Erlöse würden sich nicht positiv auf Abwassergebühren auswirken«

Die BfH-Politiker warnen, sich langfristig an das WWE-Projekt zu binden, denn: »Die Entwicklungen laufen, aber es gibt noch kein ökonomisch und ökologisch ausgereiftes Verfahren zum Phosphor-Recycling. Auch liegen keine vergleichbaren Zahlen der OWL-Kooperation vor, so dass wir jetzt voreilig und ohne Wettbewerb entscheiden würden.« Bedenkenswert sei zudem, dass beim WWE-Projekt ein Dritter »mit der Asche Kohle macht«, indem er den Wertstoff mit Gewinn veräußern könne, wenn es ein wirtschaftliches Verfahren gebe.

»Die Erlöse aus dem Herforder Klärschlamm würden sich allerdings nicht positiv auf die Abwassergebühren auswirken«, moniert Jotzo. Zwar würde die Stadt als Anteilseignerin von Renditen der WWE-Tochter profitieren: »Davon werden aber die Gebührenzahler nichts merken.«

Entscheidungsfindung in Minden

Unterdessen sind am Mittwoch im Betriebsausschuss der Stadt Minden die Positionen der beiden Anbieter und die unterschiedlichen Leistungen zusammengefasst und beleuchtet worden. Nach einer »sachlichen und objektiven Debatte« habe das »Stimmungsbarometer« deutlich in Richtung OWL-Kooperation tendiert, berichtete Beigeordneter Peter Wansing.

Ein empfehlender Beschluss für den am 10. Oktober folgenden Rat soll in der Sitzung des Betriebsausschusses am 2. Oktober gefasst werden. »Wir haben in Minden eigentlich keine Eile, weil bei uns die Klärschlammversorgung bis Ende 2023 vertraglich geregelt ist«, so Peter Wansing weiter. Die Städtischen Betriebe und auch die Stadt wollen aber mit den Beschlüssen am 10. Oktober im Rat »dem sehr straffen Zeitplan der WWE-Gruppe« Rechnung tragen.