Von Hartmut Horstmann

Laufzeit bis 5. Januar

Mit ihrem Modell Persea belegt die Dortmunderin beim Marta-Recycling-Designpreis den ersten Platz. Die minimalistisch anmutende Lampe setzte sich gegen die anderen Beiträge der etwa 350 Wettbewerbsteilnehmer durch. Laut Kurator Oliver Schübbe entspricht die Beteiligung ungefähr der des vorherigen Wettbewerbs.

Es handelt sich um den mittlerweile neunten Wettbewerb, der von der Recyclingbörse initiiert worden war. Nach kleinen Anfängen ist die Ausstellung längst fester Bestandteil des Marta-Programms geworden – entsprechend lang fällt bis zum 5. Januar die Laufzeit aus.

Story wird immer wichtiger

Wie Oliver Schübbe ausführt, hat sich der Charakter der Beiträge in all den Jahren verändert. Aus dem klassischen Recycling, der bloßen Wiederverwertung, ist das so genannte Upcycling geworden: Was meint, dass neuwertige Produkte von hoher Qualität entstehen. Wichtig geworden ist auch das Thema Nachhaltigkeit – so experimentieren die Designer mit möglichst umweltschonenden Materialien.

Das Ganze sei theoretischer geworden, sagt Oliver Schübbe. Von großer Bedeutung sei die Story, der Produktionshintergrund. So zum Beispiel bei der siegreichen Deckenleuchte. Avocadokerne und biobasiertes Thermoplast werden kombiniert, den Rest besorgt ein 3D-Drucker. Wer es nicht glauben mag, hat am Sonntag, 22. September, Gelegenheit, mit der Designerin Kathrin Breitenbach zu sprechen.

Um 11.30 Uhr beginnt die Ausstellungseröffnung, zu der der Bielefelder Tüftler Maurice Rogée im Trabant vorfahren wird. Sein Oldtimer mit Elektromotor aus alten Batteriezellen gehört ebenfalls zu den Wettbewerbsexponaten – allerdings fährt der Bielefelder sein Auto lieber, als dass er es für die Dauer der Ausstellung vor das Museum stellt.

Installation aus Transportkissen

Die Ausstellung enthält 29 Exponate internationaler Designer und neun Entwürfe in der Sonderkategorie für Schulen. Interessanterweise hat sich auch bei den Schülern eine Lampe durchgesetzt. Den ersten Preis erhält der Vlothoer Louis Kraatz für seine Leuchte aus Basketballresten.

Skurril mutet auch der Beitrag des zweiten Erwachsenen-Preisträgers an – aus Krustentierschalen entstehen unter dem Titel »The Shellworks« biologisch abbaubare Kunststoffprodukte wie Tüten oder Blumentöpfe. Um Storytelling im Verbindung mit einer Blickfang-Installation geht es bei einer Arbeit von Studenten der Hochschule Wismar.

Aus Transportkissen, wie sie beim Bau der Elbphilharmonie zum Einsatz gekommen sind, ist eine fröhlich anmutende Ballonwand geworden. Wer mag, darf nach Rücksprache mit dem Aufsichtspersonal auch auf einem der Kissen Platz nehmen. Dabei ist für das Personal nicht nur Aufpassen angesagt, sondern auch Aufpumpen. Denn die Kissen verlieren Luft.