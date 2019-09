Herford (WB). Zum Klimastreik-Tag gibt es im Kreisgebiet Herford etliche Aktionen. In Herford selbst haben die Demonstranten für Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Herford

Etwa 250 Menschen haben an der Klimastreik-Demo teilgenommen. Nach einer Andacht in der Münsterkirche zog man vom Rathausplatz auf den Innenstadtring.

Herforder demonstrieren fürs Klima Fotostrecke

Foto: Bernd Bexte

Dort brachten Teilnehmer Bilder von Weltkugeln mit Sprühkreide auf die Fahrbahnen auf. Die Bilder wurden von der Aufschrift: »Unsere Erde – totgefahren?« gekrönt. Die Aktion sorgte für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen. Am Rande ereignete sich ein Auffahrunfall.

Enger

An der Engeraner Kundgebung haben nach Angaben der Veranstalter etwa 700 Menschen teilgenommen. Es stießen auch Demonstranten aus Bünde und Herford hinzu. Gruppe vom BUND, NABU und ADFC waren dabei.

Start des Protestzuges war am Widukind-Gymnasium. Realschüler schlossen sich unterwegs an. Dann machte die Demo am Rathaus Halt. Dort riefen die Protestierer Bürgermeister Thomas Meyer dazu auf, den Klimanotstand auch für Enger auszurufen.

Engeraner Klima-Demonstranten stellen sich tot Fotostrecke

Foto: Ruth Matthes

Anschließend hielt die Gruppe auf dem Barmeierplatz ihre Hauptkundgebung ab. Eine Schweigeminute als »Die-in« mit wie tot herumliegenden Demonstranten war ein Höhepunkt der Aktion.