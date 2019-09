Die Stadt Herford will für die Neugestaltung des Wasserspielplatzes auf dem Linnenbauerplatz 190.000 Euro ausgeben: Hier die Kosten-Kalkulation: Für das Schiff werden 90.000 Euro veranschlagt. Demontage und Entsorgung des Schiffes liegt bei 5000 Euro, der neue Fallschutz bei 31.500 Euro. Rückbau und Entsorgung des jetzigen Fallschutzes und Unterbau für den neuen Fallschutz kostet 9000 Euro. Demontage und Entsorgung des alten Holzdecks plus Unterkonstruktion und 70 Quadratmeter neues Holzdeck kostet knapp 20.000 Euro. Der Bauzaun liegt bei 2500 Euro. Alles zusammen ergibt 158.000 Euro. Hinzu kommt noch die Mehrwertsteuer. Foto: Moritz Winde

Von Moritz Winde

»Unsere Schiffe haben in der Regel eine Lebensdauer von zehn bis 15 Jahren. Das Exemplar in Herford ist jedoch seit der Einweihung 2008 ständig in Kontakt mit Wasser. Das Holz wird stark beansprucht«, sagt Carsten Obst, Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens aus Brandenburg.

Es sei nicht unwahrscheinlich, dass die Unterkonstruktion aus Douglasie – wie von der Stadt angegeben – im Laufe der Zeit faul geworden sei. Seit mehr als 20 Jahren konzipiert und baut der Fachbetrieb individuelle Anlagen zum Toben für Kinder aus Holz.

Die Verwaltung will 190.000 Euro für die Sanierung des Linnenbauerspielplatzes ausgeben, 90.000 Euro davon für ein neues Piratenschiff (detaillierte Kostenaufstellung siehe Tabelle). Der Herforder Architekt Gerhard Niemann hatte behauptet, das Boot sei nicht verfault, es könne für maximal 2000 Euro wieder seetüchtig gemacht werden.

Piratenboot ordentlich gewartet?

Carsten Obst: »Natürlich kann eine Sanierung Sinn machen. Dafür eine Summe von 2000 Euro zu benennen, ist allerdings unseriös. Ich war zwar nicht vor Ort, weiß aber aus Erfahrung, dass diese zwischen 30.000 und 40.000 Euro kosten würde. Die Haltbarkeit würde damit um etwa fünf Jahre verlängert.«

Architekt Niemann hält dagegen, morsche Stellen könnten »handwerksgerecht« mit einem Zwei-Komponenten-Holzersatzstoff verfestigt werden. »Danach kann man wie bei Holz schleifen, bohren und streichen.« Spielraumgestalter Obst erteilt dieser Form der Ausbesserung eine Absage. »Das kann man so vielleicht zu Hause im eigenen Garten machen, auf öffentlichen Spielplätzen gelten jedoch andere Sicherheitsstandards.«

Wurde das Piratenschiff ordentlich gewartet? Dazu gibt es unterschiedliche Ansichten. Nach Angaben von Stadtsprecherin Susanne Körner werde der Wasser-Spielplatz im Rahmen der Spielplatzkontrollen regelmäßig einmal in der Woche durch die Service-Gesellschaft für Wirtschaft und Kommunen (SWK) überprüft.

Sanierung im Frühjahr 2020 geplant

Dazu komme eine operative Kontrolle durch die SWK alle drei Monate und eine jährliche Hauptinspektion durch externe Fachfirmen. Auftretende Mängel würden in der Regel durch die SWK repariert. Körner: »Die Reparaturkosten beliefen sich in diesem Jahr auf 2.600 Euro sowie Materialkosten in Höhe von 1.500 Euro. Es wurden immer wieder sich lösende Schiffsplanken ausgetauscht und Schweißnähte nachgearbeitet.«

Gerhard Niemann kritisiert die Wartung – und nennt ein Beispiel: Ausgetauschte Plankenbretter passten sowohl von der Breite wie auch vom fehlenden Anstrich nicht ins Bild. Er spricht von laienhaftem Flickwerk. »Holzschiffe auf dem Meer sind seit hunderten von Jahren höheren Belastungen ausgesetzt und halten auch nach Jahrhunderten noch, wenn sie fachgerecht gebaut und gewartet werden«, sagt der 73-Jährige.

Ob tatsächlich 190.000 Euro für die im Frühjahr 2020 geplante Sanierung des beliebten Linnenbauer-Areals ausgegeben werden sollen, muss der Stadtrat in einer seiner nächsten Sitzungen entscheiden.