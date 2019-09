Von Hartmut Horstmann

Herford (HK). Eckhart Klemens (FDP) erblickt einen Charme darin, alte Gebäude zu sanieren. Herbert Even (Grüne) wiederum sieht besagten Charme gerade in einer Neubau-Lösung – und der Chance, mehr Qualität zu erreichen. Doch unabhängig von allen Charme-Offensiven wurde im Rat deutlich, wie kontrovers die Haltung zum OWL-Forum ausfällt.

Frage nach Besucherzahlen

Vor knapp zwei Wochen war die damit verbundene Machbarkeitsstudie von Bürgermeister Tim Kähler vorgestellt worden (das HK berichtete mehrfach). Im Mittelpunkt der Planung steht ein gemeinsamer Bau für Theater und Konzerte. Die Gutachter beziffern die Kosten für den Zwei-Säler, der am Alten Güterbahnhof entstehen soll, auf etwa 97 Millionen Euro. Die Verwaltung hofft auf eine Förderung (jeweils ein Drittel) von Land und Bund und schlägt für diesen Fall einen Neubau vor.

Da die Politiker erst mit den Beratungen beginnen, waren zwei Mitverfasser der Studie (Lutz Hempel/ICG und Achim Pfeiffer/Architekturbüro Heinrich Böll) in der Ratssitzung. Sie stellten Eckpunkte der Untersuchung vor. So erwarteten sie auf der Grundlage der bisherigen Nutzerzahlen etwa 90.000 Besucher pro Jahr. Leichte Zweifel meldete Claudio Vendramin an, der einwarf, das Theater komme derzeit auf 27.000, die NWD auf 15.000 Besucher jährlich.

Kritiker zeigen Kante

Eine weitere Zahl, die die Politik noch beschäftigen wird, bezog sich auf die Sanierung des Theatergebäudes, das stehen bleiben soll, da es als Schulaula dient. Hier nannten die Gutachter Kosten in Höhe von elf Millionen Euro.

Wolfgang Rußkamp (CDU) nahm den Hinweis dankend auf: »Wir reden also nicht von 97 Millionen, sondern von 108 Millionen.« Und die Erfahrung zeige, dass man dann schnell bei 120 oder 130 Millionen sein könne: »Und dann kommen ja noch die Betriebskosten.« Er nannte das Projekt »überdimensioniert«.

Ebenfalls eine klare Ablehnung kam von Heinz-Günther Scheffer (Liste 2004). Kritisch äußerte sich auch Eckhart Klemens. 33 Millionen seien eine Nummer zu groß. Er empfahl als möglichen Standort eines Neubaus den Janup. Ebenfalls negativ positionierte sich Lothar Wienböker (Bürger für Herford), der unter anderem auf die Folgekosten abzielte.

Kämmerer: »Die fetten Jahre sind vorbei«

Herbert Even (Grüne) hingegen verwies auf die guten Erfahrungen, die die Stadt mit dem Prinzip »Aus zwei mach eins« im Bäderbereich gemacht habe – Stichwort H 2 O. Bürgermeister Tim Kähler ging vor allem auf die mit dem Projekt verbundenen Weichenstellungen ein. Zu einer Mehrbelastung für den Haushalt komme es nicht nur beim Neubau, sondern auch bei der Sanierung von Theater und Schützenhof. Vorausgesetzt, es käme zu erhoffter Förderung, ist die Belastung laut Gutachten ungefähr gleich.

Bevor die Fraktionen intern beraten, informierte Kämmerer Matthias Möllers über die Haushaltslage: »Die fetten Jahre sind vorbei.« Man müsse wieder mit defizitären Haushalten arbeiten. Wegen des Beratungsbedarfs wurde nicht abgestimmt. In der nächsten Ratssitzung kommt das Forum erneut auf die Tagesordnung.